Oroscopo Paolo Fox domani 16 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Troverai il sostegno di cui hai così urgente bisogno nel gruppo di amici più cari, non hai bisogno di andare oltre per cercare rimedi miracolosi. Se stai cercando lavoro, oggi troverai almeno un’offerta. Se ce ne sono più di uno, prova a trovare quello le cui condizioni ti danno più tempo libero. Fai attenzione e non arrivare a conclusioni affrettate, non ci sono ancora le circostanze per poter giudicare una persona importante nella tua vita.

Toro

È giunto il momento di considerare seriamente se vuoi davvero avanzare ulteriormente nella tua relazione romantica, perché il tuo partner lo sta già aspettando. Oggi soffrirai una grande delusione. Forse un amico più grande di te o forse un insegnante che ti deluderà profondamente. Rivedi l’immagine che avevi di quella persona. Ti sarà molto difficile metterti d’accordo con la tua famiglia su una questione che ha a che fare con l’economia, con spese che alcuni vogliono fare e altri no.

Gemelli

Finalmente ti incontrerai di nuovo con l’amore dopo tanto tempo di solitudine. Anche se non lo cerchi, apparirà qualcuno di molto speciale che cambierà la tua vita. È sempre più difficile per te far fronte alla routine. Cerca momenti di fuga oggi ma pensaci due volte prima di rompere definitivamente con gli obblighi. Le relazioni sul lavoro stanno diventando un po’ tese e l’origine di tutto è davvero solo una sfumatura. Ti farebbe bene ricorrere al dialogo.

Cancro

Tendi a riprenderti dalla tua salute malconcia, anche se non è ancora il momento di lanciare le campane in volo. Continua a prenderti cura di te stesso e presto noterai dei miglioramenti. Non lasciare che una persona vicina si assuma responsabilità o lavori che ti corrispondono oggi. Le loro intenzioni nell’aiutarti potrebbero non essere molto buone. Hai bisogno di molte più informazioni per poter scommettere definitivamente su quell’importante affare che ti hanno proposto. Non tutto è roseo.