Oroscopo Paolo Fox domani 16 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Dovresti stare molto attento agli eccessi, di ogni tipo. Ti conviene moderarti e, soprattutto, non dare il voto a persone che hai appena conosciuto. Di tanto in tanto è conveniente mettersi nei panni degli altri, per vedere meglio ciò che accade intorno a sé. Mettilo in pratica oggi, può essere molto utile. Oggi continuerai a notare un taglio nella tua capacità di prendere decisioni da solo. Qualcuno sta controllando i tuoi movimenti e le tue iniziative al lavoro.

I tuoi rapporti con una persona che ti piace si stanno avvicinando sempre di più in questi giorni e vivi momenti emozionanti che probabilmente non dimenticherai mai. Devi riflettere attentamente sulle tue decisioni economiche: né troppi rischi, né timori ingiustificati. Pensa attentamente ai passi che fai e alle spese che fai. Promettere molto è un comportamento che a lungo andare può portarti molti problemi. Durante il giorno apparirà un forte mal di testa.

Acquario

Finalmente potrai sapere se i semi che hai seminato erano quelli giusti o se, al contrario, hai perso tempo. Sarai sorpreso, di sicuro. Molto presto vedrai come alcune delle tue scommesse o progetti iniziano a dare risultati. Al momento non sarà tutto ciò che ti aspettavi, ma tutto arriverà. Oggi incontrerai una persona che sarà tanto interessante quanto inquietante. Fai attenzione alle proposte che ti fa, può metterti nei guai.

Pesci

Sarebbe bello se aprissi la tua mente a nuove esperienze di vita, hai bisogno di rinnovare le tue relazioni perché sei rimasto bloccato per molto tempo in un punto piuttosto noioso. Le tue aspirazioni finanziarie potrebbero subire ritardi o addirittura battute d’arresto. Questi potrebbero essere piuttosto complicati. Devi analizzare la situazione oggi. Sarà molto difficile per te recuperare la marcia dell’attività quotidiana, soprattutto se stai studiando. Non ossessionarti e cerca di aumentare il ritmo a poco a poco.