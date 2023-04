Oroscopo Paolo Fox domani 16 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Dovresti trovare un compromesso tra le tue emozioni e la tua praticità. Ariete, in alcune situazioni, i tuoi sentimenti ti dominano e ti rendono difficile prendere una decisione. Quindi dovresti adottare un approccio più razionale. Se devi scegliere una nuova casa, ad esempio, non decidere subito. Anche se ti innamori di quel posto, dovrai prendere in considerazione più problemi materiali. Quindi, per non parlare dei compromessi…

Toro

Non dovresti lasciare che il temperamento del tuo segno, Toro, prenda il sopravvento su di te oggi. Qualcuno vicino a te, un amico, un familiare o un partner, non è d’accordo con te su determinati punti. E quella che inizierà come una discussione sciocca potrebbe finire in un acceso dibattito. Dovresti ricordare che tutto è relativo, specialmente quando si tratta di idee astratte. Il punto di vista del tuo amico è valido quanto il tuo. Ognuno ha il diritto di avere i propri valori.

Gemelli

Sei stanco di aspettare tutto il giorno le telefonate del tuo partner. Inoltre, Gemelli, vorresti che fossi più insistente e ti chiamassi più spesso. Soprattutto oggi che ti senti solo e abbandonato… Dovresti prendere l’iniziativa di organizzare un piccolo tête-à-tête romantico. Se ti giura di essere troppo occupato, non prendere questo rifiuto per indifferenza. La situazione planetaria del giorno vi renderà molto sensibili.

Cancro

Oggi le tensioni professionali e i problemi familiari possono renderti un po ‘triste. Cancro, i tuoi nervi sono al limite e la tua pazienza è limitata. Ma dovrai mantenere il controllo di te stesso. Dovresti prendere le cose con prospettiva, perché è tutto temporaneo. Non farti coinvolgere in una lotta con il tuo partner. Perché non vuoi dirgli cose di cui potresti poi pentirarti e che non sarai più in grado di cancellare, giusto?

Leone

Potresti sentirti preoccupato per un amico che vive lontano da te. Forse hai sognato che avevo bisogno di aiuto e questa sensazione non ti lascerà tutto il giorno. Non dovresti esitare a chiamarlo per chiedere di lui. Se state bene, sarete entrambi felici di chattare; E se non si sente bene, puoi trovare le parole giuste per confortarlo. Non aver mai paura di dire agli altri quanto significano per te.

Vergine

Qualcuno sta cercando di esercitare autorità su di te in questo momento. Potrebbe essere il tuo coniuge o il tuo partner che vuole giocare a capo. Potrebbe anche essere un collega che cerca di prendere il controllo di un progetto importante. Vergine, non dovresti lasciare che i tuoi sforzi vengano ignorati. La tua opinione e i tuoi sentimenti contano tanto quanto quelli di quella persona. Dovresti esprimere ad alta voce la tua postura chiaramente definita. Non dovresti cercare alterchi perché è possibile farlo in modo positivo.

Bilancia

Oggi potresti chiederti se la tua vita professionale a volte è così coinvolgente da monopolizzarti completamente. E improvvisamente, il tuo partner si chiede cosa stai facendo e anche se esisti ancora. Bilancia, potrebbe sentirsi addolorata e condividere le sue lamentele con te. Questo è abbastanza normale e dovresti prendere sul serio quella bandiera rossa. Sta a te organizzarti e fare tutto il necessario affinché possa condividere ciò che stai vivendo e dedicargli un minimo di tempo.

Scorpione

Dovresti pianificare una serata romantica con il tuo coniuge. Se ne hai voglia, dovresti considerare di cenare in un luogo elegante, ordinare una buona bottiglia di vino e godertelo tranquillamente. Scorpione, solo così parlerai meglio dei tuoi sogni e dei tuoi progetti comuni. Dovresti spiegare cosa ti aspetti dalla tua relazione. Se vuoi impegnarti più seriamente con quella donna / uomo, oggi dovresti aprire il tuo cuore a lei. Ora è il momento perfetto per ascoltare e seguire le tue passioni.

Sagittario

In questo giorno sarai pronto per fare nuove amicizie. Qualunque sia il soggetto e la qualità dei tuoi interlocutori, Sagittario, li sedurrai con il tuo fascino e la sagacia della tua mente. Ci sono destini più tragici dei tuoi, questo è certo, perché nessuno può resisterti e la tua forza di convinzione e la tua disponibilità ti renderanno il più formidabile degli amici o collaboratori.

Capricorno

Per tutta la giornata odierna la tua intuizione ti invierà messaggi continuamente. Se ti piace meditare, ti sentirai guidato spiritualmente da qualcosa o qualcuno. Prestando attenzione a queste impressioni psichiche, scoprirete qualcosa di importante. Forse un sogno ti presenterà un’immagine che devi decifrare. O forse hai una premonizione su ciò che il tuo partner sta per dire o fare. Capricorno, dovresti tenere conto di queste impressioni.

Acquario

Oggi la tua vita emotiva sarà la tua preoccupazione principale. Potresti non essere molto in sintonia con il tuo partner e questa discrepanza ti rende nervoso ed esitante. Acquario, non dovresti lasciare che la situazione si deteriori e dovresti favorire una vera discussione, un vero scambio per poter davvero fare il punto. Non dovresti esitare a metterti in discussione, perché non c’è niente di più fastidioso della buona coscienza di coloro che presumibilmente sanno tutto.

Pesci

Oggi avrai la sensazione che stai cercando la tua strada. Un sogno o un sentimento molto forte potrebbe farti cambiare idea sul tuo piano di carriera o sulla tua relazione romantica. Pesci, sarebbe bello se meditassi sulla questione, ma senza prendere una decisione affrettata. Dovresti scrivere le tue idee e impressioni in modo che, quando sarà il momento, avrai tutti gli elementi a portata di mano o nella tua testa. Dovresti mantenere la calma e prenderti qualche giorno di riflessione.