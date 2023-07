Oroscopo Paolo Fox domani 16 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Se non c’è un dialogo profondo, è molto difficile che la tua relazione d’amore giunga a buon fine. Almeno in questa fase non dovrebbero esserci segreti. La tua mente ti sta chiaramente indicando una direzione e il tuo cuore sembra spingerti nella direzione opposta. Il dilemma ti porterà anche sull’orlo dell’insonnia. Alcuni aiuti è meglio rifiutarli, se possibile in modo diplomatico, perché possono causare più danni che benefici. Buone sensazioni.

Capricorno

Non dire nulla che non puoi correggere in seguito, evita affermazioni troppo definitive, possono legarti a qualcosa con cui non ti sentirai a tuo agio in seguito. Cerca di non allarmare le persone che lavorano con te su un problema che ti riguarda, almeno finché non conosci la reale entità del possibile danno. I dubbi possono far crollare la tua attività quotidiana oggi. È meglio che tu prenda una decisione, non puoi rimanere inattivo paralizzato dalle incertezze.

Acquario

Evita cibi con molti grassi e bevande in eccesso, il tuo apparato digerente non è di grande gioia. Avrai anche bisogno di più riposo del solito. Solo il tempo potrà mettere ordine nella tua testa e anche nel tuo cuore, dopo la battuta d’arresto appena subita. Una persona nel tuo campo di lavoro ti sta facendo pressione senza avere il potere necessario per farlo. Fermalo la prima volta o te ne pentirai dopo.

Pesci

Un’iniziativa che all’inizio non aveva troppe pretese diventa, grazie al caso, una grande opportunità per ottenere grandi benefici. A volte le cose accadono senza una ragione apparente, e non sempre è bene o vantaggioso risalire all’origine di tutto. Affronta solo ciò che è veramente rilevante, goditi ciò che hai. Sarai sorpreso dall’opposizione del tuo partner a un progetto personale in cui riponi grandi speranze. Prova ad andare al dialogo.