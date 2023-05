Oroscopo Paolo Fox domani 16 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Tendi ad associarti facilmente con persone del sesso opposto e questo suscita gelosia nel tuo partner. Cerca di far circolare la situazione in modo ragionevole. Devi recuperare i pagamenti che devi effettuare, perché i ritardi sembrano pessimi e possono persino costarti denaro sotto forma di supplementi inutili. La soluzione a un problema economico che ti preoccupava è arrivata, anche se non nelle migliori condizioni per te. Anche se non è tutto ciò che ti aspettavi, dovresti accettare la proposta.

Vergine

Non puoi lamentarti della tua situazione personale, hai raggiunto gran parte degli obiettivi che ti eri prefissato, ma adesso ti mancano sfide allettanti. Il tuo senso di responsabilità a volte ti impedisce di fare cose che desideri con veemenza, ma che non rientrano esattamente nei tuoi canoni. Di tanto in tanto dovresti lasciarti andare. Il tuo corpo ti ha avvertito per molto tempo che qualcosa non funziona correttamente dentro di te. All’inizio non gli hai dato importanza, ma è giunto il momento per un’esplorazione.

Bilancia

Anche se a volte ti danno sicurezza, in generale i legami non sono utili per il tuo sviluppo, ti conviene liberarti da ciò che ti reprime. È passato troppo tempo dall’ultima volta che hai messo a punto i sistemi di sicurezza intorno a te. Presta particolare attenzione a tutto ciò che si riferisce al tuo veicolo, perché potresti spaventarti. A volte ti lasci trasportare eccessivamente dai tuoi sogni, al punto da perdere di vista la realtà. Non è male sognare ad occhi aperti, ma ci sono momenti in cui non è consigliabile.

Scorpione

Il tuo ingegno e la tua creatività saranno oggi le armi più efficaci. Dai libero sfogo al tuo istinto e otterrai risultati molto migliori del previsto. Non tutto si compra con i soldi e non è vero che tutti hanno un prezzo. Sei sempre stato una di quelle persone, devi continuare così, non importa quanto allettante possa essere l’offerta. Le precauzioni che avete preso in campo finanziario sono adeguate, ma non sufficienti. C’è una persona di cui ti fidi che potrebbe deluderti, anche se in modo non intenzionale.