Oroscopo Paolo Fox domani 16 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Al mattino riceverai un aumento di stipendio o qualche altra ricompensa monetaria. Nel pomeriggio comunicherai con chiunque incroci il tuo cammino, ma fai attenzione a ciò che dici e non farti coinvolgere in pettegolezzi perché puoi perdere le cose.

Toro

Al mattino diventerai consapevole delle tue capacità e sarai coinvolto in imprese ambiziose. Nel pomeriggio, gli affari attireranno la tua attenzione e le transazioni commerciali che effettuerai si concretizzeranno. Le condizioni per aumentare le tue risorse sono date.

Gemelli

Prendi le prime ore del giorno con molta calma ed evita di essere coinvolto in situazioni stressanti perché sarai più suscettibile. Nel pomeriggio la Luna entrerà in Gemelli e ti presenterà alcune sfide che puoi risolvere solo applicando la tua intelligenza.

Cancro

Inizierai la giornata pieno di progetti e speranze e con la testa rivolta al futuro. Nel pomeriggio scoprirai di avere facoltà telepatiche e potresti ricevere notizie da una persona a cui pensi. Sarai interessato agli studi di metafisica.

Leone

Inizierai la giornata con un alto livello di domanda, ma nessuno dei tuoi sforzi passerà inosservato e otterrai la ricompensa che meriti così riccamente. Un amico che hai aiutato in passato ti ripagherà è tempo che impari a ricevere!

Vergine

La fortuna sarà dalla tua parte, quindi risolverai una questione legale o andrai avanti con i tuoi documenti di immigrazione. Nel pomeriggio ci saranno le condizioni ideali per negoziare una posizione di status più alto nel tuo lavoro. Non fatevi spaventare dagli argomenti dei vostri superiori.

Bilancia

Al mattino supererai molte delle tue preoccupazioni grazie a un membro della famiglia che ti darà il supporto finanziario ed emotivo di cui avevi bisogno. Nel pomeriggio svolgerai un ruolo guida in quanto ci saranno persone che ascolteranno attentamente i tuoi consigli. Esprimiti liberamente, il tuo messaggio arriverà.

Scorpione

Durante le prime ore del giorno si raggiungerà un accordo o stabilire una nuova alleanza commerciale molto fruttuosa. Nel pomeriggio vedrai l’aspetto cupo delle cose, ma non permettere al tuo lato negativo di controllarti o tradire il tuo inconscio.

Sagittario

Mangia succhi naturali e frutti della terra a colazione perché in questo modo rimarrai in salute. Nel pomeriggio il dialogo aumenterà nel tuo partner e alcune verità verranno a galla. Non esitate a prestare le vostre orecchie e assimilare la nuova situazione con un atteggiamento aperto.

Capricorno

La mattina sarà l’ideale per incoraggiarti ad aprire il tuo cuore poiché sarai ricambiato nei tuoi sentimenti. Nel pomeriggio il tuo corpo richiederà più attenzioni e dovrai occuparti di migliorare la tua dieta, fai una dieta più leggera!

Acquario

Sei una persona a cui non ti piace essere legato, ma devi rinunciare alla tua libertà di adempiere agli obblighi familiari. Nel pomeriggio avrai molta fortuna nel gioco quindi cogli l’occasione per scommettere sulle date di nascita dei tuoi figli, fratelli o cugini.

Pesci

Raccoglierai buone idee attraverso il dialogo. Cogli l’occasione per parlare e discutere i tuoi prossimi progetti perché in questo modo trarrai beneficio dall’esperienza degli altri. Nel pomeriggio ti sposterai nella sfera della casa per risolvere alcuni problemi che avevi in sospeso.