Oroscopo Paolo Fox domani 16 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi vi aspetta un’ottima giornata, sia a livello materiale che lavorativo, oltre che a livello personale. Con più o meno fatica, questa settimana sarà molto positiva per voi oppure preparerete la strada per ottenere una grande vittoria o realizzare un grande sogno un po’ più tardi. Gioie importanti nella vita intima.

Toro

Il Sole e la Luna vi invieranno le loro migliori energie e vi saranno di grande aiuto affinché possiate avere una giornata di successi nel lavoro e allo stesso tempo di gioia o felicità nella vostra vita intima. Dopo qualche giorno di nervosismo e impazienza, la settimana si concluderà in modo molto più favorevole, fruttuoso e piacevole per voi.

Gemelli

Hai la meritata reputazione di essere molto instabile e dispersivo, tuttavia, quando ti ostini a cercare di raggiungere un obiettivo puoi finire per scaricare su di esso tutte le tue energie, anche se non ne vale davvero la pena. Oggi ti succederà qualcosa di abbastanza simile, e non sarà una brutta giornata, ma agirai in modo illogico.

Cancro

Oggi si verificherà una Luna nuova che influenzerà il vostro umore, provocando stati emotivi negativi o una certa tristezza senza senso. Altrimenti per questioni materiali e lavorative sarà una bella giornata, anche se vi sentirete osservati o giudicati. Non è vero.