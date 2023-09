Oroscopo Paolo Fox domani 16 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La settimana si chiuderà con una vittoria o un obiettivo raggiunto in relazione al tuo lavoro o alla tua situazione finanziaria, oppure avrai preparato quella vittoria per i prossimi giorni. State attraversando un momento astrologico molto positivo e anche la vostra naturale tendenza alla fortuna vi aiuta molto. Lo vedrai molto presto.

Vergine

Oggi il Sole e la Luna uniranno le loro energie in questo segno e questo vorrà dire che in molti momenti non potrete fare a meno di essere un po’ più nervosi o tesi del solito, dando alle cose più importanza di quella che hanno. Tuttavia, non sarà una brutta giornata e i tuoi sforzi daranno i frutti desiderati. Rischio di conflitto con un amico.

Bilancia

Oggi ti aspetta una giornata di fortuna e di successi, anche grazie agli sforzi e ai sacrifici che hai fatto nei giorni precedenti e a tutte le cose buone che hai seminato grazie alla tua grande abilità e diplomazia. La fortuna è con te, ma se non l’hai visto chiaramente oggi, potrai farlo un po’ più tardi.

Scorpione

Il Sole e la Luna uniranno le loro energie in modo favorevole per te e ciò ti farà trascorrere una giornata particolarmente difficile e ti farà avere una grande determinazione nel realizzare i tuoi sogni, soprattutto perché il tuo cuore ti dice che questo è il momento giusto. momento, che ora la felicità è alla tua portata e non può sfuggirti.