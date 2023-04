Oroscopo Paolo Fox domani 17 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo è un giorno in cui potrebbero sorgere battute d’arresto legate a finanze, eredità, tasse o debiti. Dovreste essere attenti a queste cose. L’Ariete, non è un buon contesto per investire o lanciare un progetto artistico, né per iniziare una relazione romantica. Il Cielo favorisce i conflitti o le incomprensioni nelle storie d’amore. Cercare la qualità delle tue relazioni potrebbe essere la tua preoccupazione principale. Fare patti e collaborare ai progetti sarà fondamentale.

Toro

Le tue relazioni con partner e amici stretti potrebbero oggi essere interrotte da qualcosa di inaspettato. Questo non è un giorno davvero maturo per impegni o promesse. Toro, affronti diversi problemi che richiedono molta energia per ottenere risultati deludenti. Il tuo umore non è davvero romantico. Fortunatamente, Venere vi aiuterà a mantenere scambi educati e un vero potere di seduzione che può compensare un po’ l’influenza di altri pianeti discordanti.

Gemelli

Oggi trovate le parole che volano e discutono in modo molto convincente. Se i blocchi hanno colpito la tua sensualità, la situazione diventa più leggera e trovi climi tanto complici quanto caldi. Il tuo potenziale sta assumendo una nuova dimensione. Avrai una conversazione molto interessante, che ti farà vedere le cose in modo diverso. Ti lascerai guidare positivamente dalle tue emozioni e saprai meglio come agire. Gemelli, sei di umore sereno, che ti permetterà di ottenere l’equilibrio interiore e condividere il tuo amore per la vita.

Cancro

Oggi ti concentrerai sulle tue strategie e azioni per raggiungere i tuoi obiettivi. Cancro, è tempo di rimettersi in carreggiata. Rimarrai in ottima forma se passi più tempo a parlare con le persone vicine a te, ma senza mettere in discussione le cose. Le buone notizie circolano intorno a te e sollevano l’atmosfera. Devi mettere le cose in chiaro con il tuo partner. La ragione di ciò è un ostacolo che devi attraversare all’interno, dove il passato sta spuntando la testa.

Leone

Questo è un giorno in cui puoi avere l’opportunità di risolvere una discussione tra persone importanti nella tua vita e esserne orgoglioso. Tutto cambierà molto rapidamente intorno a te e sarai bombardato da ogni tipo di richiesta. Non dire di sì a tutti. Ti senti come se avessi bisogno di rivalutare un po ‘le cose relative alla tua vita amorosa e concentrarti maggiormente sui tuoi ideali. Leone, puoi avere un nuovo inizio e condizioni più felici nella tua relazione.

Vergine

Oggi qualche Vergine, scoprirai verità su coloro che ti circondano che non sono sempre facili da accettare. I viaggi di lavoro e le formalità ufficiali sono all’ordine del giorno, quindi regola i tuoi piani. Segui il tuo istinto ed esci con il tuo partner. Dimentica la tua routine, sopprimi solo la tua ispirazione emotiva. Questo è un amore appassionato, complice, lontano dai sentieri battuti. Se sei single, è un ottimo momento per innamorarti… Finché sei serio e fedele, perché in caso di frivolezza, la reazione può essere dolorosa.

Bilancia

Motivati e ottimisti, questo sarà il giorno perfetto per trascinare le persone. Oggi darete una mano a coloro che vi circondano. Non essere riluttante a farlo perché otterrai molto in cambio. Con questo cielo appassionato, le reazioni sono vivaci alle provocazioni, le emozioni sono più intense e la seduzione regna negli scambi. Ma, attenzione Bilancia, occultamento e manipolazione sono anche possibili.

Scorpione

Qualcosa di sorprendente potrebbe accadere oggi nelle tue relazioni personali più strette. Qualcuno potrebbe improvvisamente parlare di qualcosa di cui non è felice. Potrebbero dare un suggerimento radicale. Potrebbe accadere qualcosa di sorprendente. La libertà personale sarà probabilmente un problema per qualcuno. Pazienza. Scorpione, parlare con una persona vicina a te darà impulso a progetti personali utili che sono molto importanti per te. Se sei single, gli incontri inaspettati sono dietro l’angolo.

Sagittario

Oggi ti senti irrequieto. Il movimento planetario significa che le cose diventeranno tese. Tuttavia, alcune buone notizie lo compenseranno. Il cielo induce un clima attento, per non dire sospettoso, intuitivo e perspicace. Le relazioni saranno molto sensuali. I sentimenti sono potenti e la seduzione intensa. Sagittario, oggi ti sentirai più sicuro e sicuro, e questo avrà un effetto positivo sulla tua vita amorosa, rendendoti particolarmente attraente.

Capricorno

Sarete troppo sensibili per esprimere giudizi reali sugli eventi che si svolgono oggi. Non costringerti ad agire duramente. Troverai più facile del solito essere razionale riguardo alle cose. Il tuo bisogno di progredire dolcemente ti riporta alla realtà. Non permettere a te stesso di sentirti in colpa o influenzato dagli altri. Capricorno, dovresti agire secondo le tue idee, non copiare gli altri. Il tuo morale è buono e hai grandi progetti.

Acquario

Se pensi che qualcosa di insolito possa accadere oggi, lo farà. Se l’autorità ti sfida, sii gentile. Non sottovalutare mai il potere della cortesia. Avrai l’opportunità di risolvere un conflitto con qualcuno vicino a te. Perdonare ti renderà libero più di quanto pensi, Acquario. La tua irritabilità con gli errori degli altri rivela davvero la tensione nervosa di cui hai sofferto e di cui dovresti essere consapevole. Non prendere sul serio le battute. Sei troppo difensivo e ti stai perdendo le cose buone.

Pesci

Questa è una giornata complicata ed esaltante con molte deviazioni inaspettate. Tuttavia, ti distinguerai facilmente da una lotta di potere e salirai in cima. Ciò che una volta sembrava insormontabile sarà pieno di promesse e potenzialità. Pesci, sarai più intuitivo e questo ti aiuterà a identificare meglio ciò che il tuo partner vuole. Sta solo a voi aprire un dialogo e dare la vostra opinione in totale libertà. La giornata sarà tinta di passioni, ambizioni e investimenti giudiziosi.