Oroscopo Paolo Fox domani 17 febbraio 2023, lo zodiaco

Ariete

Ariete, non mantenere un atteggiamento ribelle nei confronti della “nuova normalità”, rispettare le nuove misure di sicurezza, la tua vita vale molto. Preoccupazione per i bambini. Chiederai aiuto a una sorella o a un amico. Vuoi riposare per aumentare le tue energie. Buona fortuna al posto di molta acqua. Prendi medicine naturali, ti faranno bene. Fai attenzione alla cena e a ciò che mangi.

Toro

Toro, senti che qualcosa non è concluso, prova a risolvere quel problema. Cancelli un debito in sospeso. Abbiate più fede. Vuoi dire a quella persona che ti piace, ma non sai come. Qualcosa di interno che ferma ciò che vuoi, resetta te stesso. Qualcosa con una scuola o un gruppo di insegnanti per quanto riguarda le lezioni a distanza. Periodo di apertura e crescita professionale di cui dovresti approfittare.

Gemelli

Gemelli, lavora sodo per realizzare i tuoi sogni, ma non affezionarti al risultato. Sii cauto con ciò che dici a un nuovo arrivato, puoi ottenere una spiacevole sorpresa. Devi sfuggire alla monotonia. Vorrai che si prendano più cura di te, evita di attirare così tanta attenzione. Supererete gli ostacoli sulla via dell’amore con sincerità e altruismo.

Cancro

Cancro, attento agli acquisti inutili, non sprecare i tuoi soldi. Non ascoltare i pettegolezzi, stai fuori. Abbiate la speranza che ci sarà sempre un percorso che potrete sviluppare. Esaurimento dal lavoro, riposo. Questo periodo è favorevolmente condizionato a godere dell’amore. Acquisizione di un veicolo per iniziare a lavorarlo.

Leone

Leone, il distacco, qualcosa che ti ha portato problemi non è più un problema. Disposizione di documenti personali o pagamenti. Non parlare così tanto, ascolta di più. Voi assicurate amore. Prenditi cura della tua pelle, vai dal dermatologo sarai preoccupato per le condizioni della pelle. Prenditi cura della tua salute orale. Incontrerai una persona generosa che promette di aiutarti. Sarai invitato ad allenarti.

Vergine

Vergine, un’alleanza appropriata per un nuovo business. Qualcuno vicino è assente, convincilo e aiutalo in quello che puoi. Compri qualcosa, ma ti rendi conto che non ne vale la pena. Si annulla un debito dopo molto tempo. Non ascoltare pettegolezzi o lasciarti coinvolgere in tutto ciò che riguarda la rimozione di un capo dal mezzo.

Bilancia

Libbra, gioie per le buone notizie sul lavoro. Vedi i difetti della tua vita, non quelli degli altri. Avrai una lunga conversazione con una persona cara. Cerca di portare il tuo corpo e la tua mente in armonia. Devi iniziare a prendere decisioni e correre determinati rischi. Rimodellamento nella tua casa. L’amore bussa alla tua porta, vai con calma e conosci bene. Nuovi amori che si materializzano.

Scorpione

Scorpione, dì all’universo che oggi hai il desiderio di fare molte cose positive e metti tutta la tua energia per raggiungerlo. Qualcosa è chiarito nella tua casa dalla perdita. La migliore protezione è attraverso gli angeli, chiedete: amore, pace, salute e felicità, ed essi ve la concederanno. Disagio in gola, devi prenderti cura di te stesso. Si raggiungono accordi con la famiglia sulla vendita di terreni o abitazioni.

Sagittario

Sagittario, ricevi un messaggio spirituale stimolante. Prenditi cura delle tue mani e dei tuoi piedi. Un piano viene ritardato per i prossimi giorni, sii paziente. Ti danno un animale domestico. Non spendere soldi senza misurare le conseguenze. Avrai più capacità creativa. Gioia per il progetto che era stagnante, ora partirà forte. Impiego nelle istituzioni governative.

Capricorno

Capricorno, pensi che il tempo passi troppo in fretta e senti di non aver fatto quasi nulla, calmo e pensi che tutto sarà raggiunto con pazienza e perseveranza. Il sole sorge e tutto splende. Affermazione affettiva. Prenditi cura del tuo lavoro, dagli il tempo e la dedizione di cui ha bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi. Mentalizza ogni obiettivo e combatti per loro mentre vengono visualizzati i grandi trionfi.

Acquario

Acquario, una nuova alba vi invita a vivere felici e in armonia. Successi in ciò che intraprendi. Fai attenzione ai pettegolezzi o ai commenti degli altri. La tua famiglia ha bisogno di te allegro e calmo, mantieni la calma di fronte alle avversità. Persone che lasciano il tuo ambiente e non tornano. Fai le cose con calma e prenditi cura della tua salute. Sii felice. Tutto si attiva di nuovo nella tua vita, lavoro, amore e famiglia.

Pesci

Pesci, il ricongiungimento familiare mediante decisioni. Orecchino della mamma. La famiglia viene prima di tutto, li sosterrai in ogni momento. Prenditi cura della tua salute, non trascurare e quindi evitare le malattie. Sei molto sensibile, presta attenzione ai tuoi sogni, cerca il loro significato e riveleranno cose che devono accadere. Evita di uscire con persone che parlano solo dei loro problemi.