Oroscopo Paolo Fox domani 17 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Parlare per il gusto di parlare è una pratica che può avere gravi conseguenze se non controlli chi ti ascolta. Sii discreto, specialmente quando si tratta di questioni di denaro. Oggi avrai una buona opportunità per fare nuove amicizie che ti apriranno un nuovo mondo di possibilità legate al tempo libero. Ti godrai una notte molto piacevole e originale. Valuta la possibilità di introdurre cambiamenti nella tua routine lavorativa, in modo da non annoiarti così tanto ogni giorno. Aumenterai la produzione e sarà più sopportabile.

La tua reputazione è minacciata da una falsa accusa in giro. Almeno nella tua cerchia più vicina dovresti chiarire tutti i dubbi che sorgono. Ti interessano soprattutto le cose più vicine, soprattutto quelle della famiglia. Cercherai l’affetto dei tuoi cari come controparte ai risultati regolari dei tuoi progetti professionali. Incontrerai un amico d’infanzia che ti proporrà un piano molto soddisfacente per il prossimo fine settimana. Notizie favorevoli in campo professionale si mescolano a qualche delusione.

Bilancia

Se stai partendo per un viaggio, hai buone probabilità che lungo la strada nasca una storia d’amore molto torrida. Se hai già un partner, prova a frenare la tua libido. Non tutto è perduto e non dovresti gettare la spugna così presto. Questo non è il momento di affrettarsi, ma piuttosto di dare una possibilità agli eventi, che presto potrebbero volgersi a tuo favore. Rivedi il lavoro svolto negli ultimi tempi, perché in uno di essi hai commesso un grave errore che potrebbe pregiudicare i risultati futuri. Basterà una breve analisi.

Scorpione

È così brutto prestare sempre attenzione a ciò che pensano o dicono gli altri, come disprezzare o ignorare tutte le opinioni che non sono le tue per sistema. L’esaurimento intellettuale che soffri è aggravato da un problema di natura personale che ti preoccupa in modo speciale. Ci vorrà del tempo per ritrovare il tuo equilibrio, resisti il ​​più a lungo possibile. Sei ossessionato dal lavoro e dai problemi che ne derivano. Al di fuori dell’orario di lavoro dovresti disconnetterti il ​​più possibile e, soprattutto, non sopraffare chi ti sta accanto.