Oroscopo Paolo Fox domani 17 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Le cose che non vuoi fare saranno quelle che segneranno di più il futuro della giornata. Non chiudere le porte a niente, perché poi sarà più difficile aprirle. La saturazione del lavoro influisce sulla tua capacità di sviluppare la tua immaginazione innata. Le idee che hai in testa dovranno aspettare un po’ finché non sarai più libero. Devi agire con la mano sinistra per convincere le persone intorno a te a seguirti senza creare troppi problemi. Non si tratta di ingannare nessuno, ma di promuovere una visione specifica.

Ti aspetti troppo da una persona che non sarà in grado di soddisfare le tue aspettative, non perché non voglia, ma perché è condizionata da motivi che non conosci. Un progetto professionale che avevi presentato in azienda e di cui ti eri quasi dimenticato avrà oggi un riscontro positivo, che ti coglierà un po’ di sorpresa. Gli alti e bassi che hai sofferto fino ad ora nella tua energia interiore sono sostituiti da una stabilità duratura segnata dalla forza. Puoi essere calmo in una stagione.

Gemelli

La tua lucidità mentale ti aiuterà a distinguere le buone opportunità di oggi da ciò che è solo paglia. Il tuo partner sta ancora aspettando una notte romantica. Il fattore intellettuale supera lo spirituale in questi giorni, quindi sarai favorito in tutto ciò che riguarda il lavoro ma sfortunato nelle questioni di cuore. Soffrirai la gelosia di un amico o di un’amica perché sei al centro dell’attenzione generale. Cerca di non prestare troppa attenzione al suo comportamento e non tenerne conto.

Cancro

Dal punto in cui ti trovi è più opportuno proseguire in avanti, anche se ti costa fatica, che tornare sui suoi passi. Non vale la pena tornare indietro. Stai attraversando un buon periodo di salute che ha molto a che fare con le precauzioni che hai preso per condurre una vita sana e senza stress. Al lavoro, piacevoli sorprese. Tuttavia, oggi sarai esposto all’arbitrarietà di una decisione ingiusta. Non lasciare che la situazione passi senza fare tutto il possibile affinché i tuoi interessi non vengano danneggiati. Se necessario, sii energico.