Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 23 maggio 2023: classifica e voti da Sagittario a Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Classifica: 5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Amore 💖

Per il Sagittario, l’amore questa settimana potrebbe essere un’esperienza avventurosa e appassionante. Le influenze astrali indicano che potreste vivere momenti di grande romanticismo e complicità con il vostro partner. Siate pronti ad abbracciare la libertà e l’entusiasmo che l’amore può offrire. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale che condivide la vostra sete di avventure e scoperte.

Lavoro 💼

In ambito professionale, i Sagittario potrebbero affrontare una settimana di successo e crescita. Potreste ricevere riconoscimenti per il vostro lavoro e ottenere opportunità di sviluppo professionale. Sfruttate la vostra creatività e la vostra determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. Cercate di mantenere un atteggiamento positivo e di sfruttare al massimo le opportunità che si presentano.

Salute 🌿

La vostra salute dovrebbe essere ottima questa settimana. Continuate a prendervi cura di voi stessi, sia fisicamente che mentalmente. Fate attenzione alla vostra alimentazione, cercate di fare esercizio fisico regolarmente e dedicate del tempo al riposo e al relax. Trovate modi per ridurre lo stress e per coltivare la vostra gioia interiore. Un corpo e una mente in salute vi aiuteranno a vivere una vita appagante e piena di energia.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Classifica: 3/5 ⭐⭐⭐

Amore 💖