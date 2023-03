Oroscopo Paolo Fox domani 17 marzo 2023: zodiaco dettagliato Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Leone

Equinozio di primavera, lunedì 20: inizia un momento interessante, il cielo prepara un trionfo di fuoco che vi vedrà protagonisti in primavera ed estate. Saturno si è fatto conoscere negli ultimi tre anni non solo come difficile, ma pure come fonte di nuova forza interiore. Siete diventati più concreti, attaccati a ciò che è vostro, avete riscoperto il grande dono dell’amore. Non c’è bisogno di aspettare segnali dagli altri, cominciate con gli affari subito martedì 21, tattica vincente anche per inseguimenti d’amore. Puntate sulla dolcezza più che sul sesso. INCONTRO SÌ: la primavera, stagione della leggerezza, richiede scelte decise. Ricordatelo a Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Vergine

Più leggeri con voi stessi e più forti con gli altri. Il lunghissimo periodo sotto le armi di Marte si conclude la sera dell’equinozio di primavera: il Sole esce dall’opposizione e passa in Ariete, scrigno dei vostri segreti piccanti o dei progetti ambiziosi ancora da non rivelare al mondo (se non c’è la “raccomandazione” di una persona autorevole). Marte in Cancro, Venere e Mercurio insieme, Urano che dal Toro vi chiama nel mondo e Plutone che passa il 23 nel campo del lavoro, tutti quanti dicono: «Vergine, è il momento giusto!». Chi è contro? Saturno… INCONTRO SÌ: vogliamo giocare a calcio? Che bello segnare il primo gol all’Ariete (lui ha Marte contro)…

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Bilancia

Ciao Loretta Goggi! Ogni anno in questi giorni ricordiamo la tua Maledetta primavera mai smessa di cantare. Equinozio significa Sole in Ariete, cioè opposto al vostro segno, aspetto che provoca agitazione nei rapporti stretti, dal lavoro al matrimonio, discussioni con figli e collaboratori. Ma sono tensioni che fanno male a voi, non cambiano molto gli atteggiamenti altrui, meglio stare un po’ da parte. Seguite le questioni legali con un avvocato il 20-21. Marte, dopo sette mesi di amicizia, riprende il passo. Sarà noioso in Cancro fino all’11 giugno. INCONTRO SÌ: non è male Ariete, scoprirete di poter vivere una vita intera in un solo mese.

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Scorpione

Il mondo è bello perché è vario, ma anche il cielo non manca di sorprese. C’è una novità astrologica questa settimana che passerà quasi sottovoce perché si tratta solo di un mezzo punto verso il segno dell’Acquario, ma è un segnale di forte cambiamento per voi. Plutone, vostro astro, giovedì 23 fa un blitz di qualche settimana nell’Acquario: ancora una volta è la casa il vostro pensiero, la vostra luce, la vostra nostalgia. Ma è primavera, la stagione in cui i vecchi ricordano e i giovani sognano. Il 20 e il 21 Luna nuova in Ariete e anche il Sole, una strada luminosa. INCONTRO SÌ: nel suo abbraccio, spontaneo e travolgente, c’è tutto il suo mondo… Ariete.