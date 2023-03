Oroscopo Paolo Fox domani 17 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Sei una persona franca e diretta, ma a volte vuoi imporre ciò che pensi quindi non alzare la voce e ascoltare di più l’altro. Riceverai una proposta molto interessante da un parente o da un amico intimo. Prenditi il tuo tempo per considerarlo.

Toro

Parli sempre con fondamento e mantieni le tue idee fino alla fine, ma ricorda che se diventi intransigente è difficile che si verifichi una comprensione. Avrai maggiori capacità di persuasione per fare affari o per vendere un prodotto.

Gemelli

Sei un eccellente comunicatore e hai una grande facilità di parola, quindi cogli l’occasione per muoverti, studiare, comprare e vendere perché ora con il Sole e Mercurio nel tuo segno sorgeranno molteplici opportunità. Un viaggio o un’avventura in un’altra regione è a portata di mano.

Cancro

Sei un po’ timido e quando parli comunichi sentimenti ed emozioni, ecco perché il tuo segno è quello di scrittori e poeti. Ora ci sono informazioni che devi conservare perché qualcuno potrebbe usarle contro di te, quindi non lasciarti ingannare.

Leone

Sai come esprimerti e dire le tue opinioni in modo molto fermo e chiaro, ma a volte sei autoritario. Ora è conveniente per te scambiare le tue idee con gli altri e unirti a persone diverse per lavorare come una squadra. In amore si apriranno nuove prospettive.

Vergine

Il tuo pianeta dominante è Mercurio, il messaggero degli dei, quindi hai sempre la parola giusta, ti prendi cura di ciò che dici in dettaglio e non lasci nulla all’interpretazione. Ora le tue capacità comunicative ti aiuteranno a scalare posizioni al lavoro.

Bilancia

Sei un essere diplomatico e puoi capire il modo di pensare dell’altro, anche se quando parli è difficile per te chiarire qual è la tua posizione. Viaggi o attività ricreative ti aiuteranno a incontrare persone più libere, più gioviali e rilassate, lasciati andare di più!

Scorpione

Quando litighi con qualcuno appiccichi il tuo “pungiglione” dove fa più male, ma hai anche il dono di guarire e trasformare gli altri con le tue parole, quindi usalo. Ora sarà un momento eccellente per risolvere problemi ereditari o fare affari di famiglia.

Sagittario

A volte puoi essere “esageratamente” onesto, ma hai anche il dono di guidare gli altri con le tue parole. Parla molto con il tuo partner e i tuoi partner e ascolta tutte le proposte perché vicino a te ci sono persone positive che faciliteranno il tuo sviluppo.

Capricorno

Parli solo quando hai qualcosa di importante da dire perché non ti piacciono le chiacchiere inutili e le tue frasi possono essere implacabili o suonare come direttive. Sarai più produttivo e il lavoro pagherà finché collaborerai con i tuoi colleghi, quindi non isolarti.

Acquario

Hai una straordinaria velocità mentale e i tuoi pensieri vanno più veloci delle tue parole e anche se gli altri, a volte, non riescono a stare al passo con te, i tuoi contributi sono grandi. Avrai idee molto creative, l’impulso per portarle avanti e molta grazia quando si tratta di esprimerti.

Pesci

Sei intuitivo e a volte mantieni ciò che pensi per paura di ferire e, inoltre, hai un dono da confortare con le tue parole. Riceverai visite e la comunicazione sarà stimolata sia con i parenti che sono vicini che con quelli che si trovano su altri aerei.