Oroscopo Paolo Fox domani 17 marzo 2023: gli astri impeccabili Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Sagittario

Le stelle del 2023 vanno al galoppo come voi e aprono nuovi scenari. Sono importanti questi primi giorni, i migliori della vostra primavera, grazie soprattutto alla conclusione del transito di Marte in Gemelli. Il 20, quasi allo stesso momento del passaggio di Sole in Ariete, Marte esce dai Gemelli e va in Cancro – altra storia! Avrete Giove congiunto al Sole tutto il mese, il transito più fortunato. Amore ritorna, le colline sono in fiore! Nessuno riesce più a tenervi, la natura vi invita a vivere e voi accettate. Notevoli avanzamenti economici, viaggi. INCONTRO SÌ: mostra i muscoli finché c’è battaglia, poi prende il pennello e dipinge la donna. È Leone.

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Capricorno

Immaginate di essere Quelli della San Pablo, film con tanti coraggiosi marinai che alla fine vincono, come vincerete voi una parte un po’ scombinata di questa primavera. Segno del solstizio d’inverno, non gradite l’equinozio di primavera e il Sole in Ariete – quest’anno anche congiunto a Giove, cosa che prevede giorni di fatica. Arriva pure Marte in opposizione! Concentratevi sulla famiglia, controllate la salute, momento critico il 20-21, perché c’è pure Luna nuova. L’ambiente vicino, lo stesso luogo di lavoro, è di una banalità mai vista: ma allora perché non reagite?! INCONTRO SÌ: Toro è ambivalente più di Gemelli. O ti manda in estasi o ti innervosisce. Buona la prima.

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Acquario

Tra il 17 e il 19, occasione speciale per qualche amore che non riesce a trovare quella strada nel bosco che porta a un nido sicuro. Voi innamorati dovete sfruttare il mese dell’Ariete e decidervi al grande passo. Ora avete Sole congiunto a Giove, Marte amico anche in Cancro, dal 20, Luna nuova ideale per una nuova pagina nella vita sentimentale, familiare e nel lavoro. Un intraprendente Mercurio vi assiste nei soldi fino al 3 aprile, poi aumenterà le spese… Il coniuge dice che non vi capisce? Lasciatelo dire, capirà prima di maggio. Viaggi di piacere sì. INCONTRO SÌ: con uno che viaggia anche quando dorme, Sagittario. Ma ci vuole pazienza da parte vostra.

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Pesci

La Luna nel vostro segno domenica 19 conclude il mese del compleanno, il Sole entra in Ariete lunedì, equinozio di primavera. Sarà la prima primavera con Saturno nel vostro segno, ma ora la situazione sarà meno faticosa perché Marte lascia Gemelli e passa in Cancro, il massimo per voi! Venere è solida in Toro, Mercurio raggiunge la postazione finanziaria, le cose prendono la giusta piega. Un altro segno pagherebbe oro per avere un Marte così appassionato e fertile. Non perdete l’occasione, donne! INCONTRO SÌ: un Toro di nome Giuseppe, che bello! Puoi chiamarlo Pino, Beppe, Peppino…