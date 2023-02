Oroscopo Paolo Fox domani 18 febbraio 2023

Ariete

Passerai dal piano di idee al piano d’azione e svilupperai progetti con compagni di studio, fratelli o parenti stretti. Prenderai iniziative nella comunicazione per trasmettere le tue idee su larga scala. Vi sembrerà di fare passeggiate, escursioni e brevi gite.

Toro

La Luna e Marte ti spingeranno ad avviare piccole imprese e a guadagnarti da vivere in modo indipendente. Avrai una visione accurata dell’economia che ti permetterà di superare la concorrenza e diventare un leader e pioniere nel mondo degli affari. Rischia per vincere.

Gemelli

La Luna si unirà a Marte, la stella dell’azione, nel tuo segno, dandoti una dose extra di indipendenza e dinamismo, ma anche di conflitto con gli altri. L’apprendimento consisterà nel canalizzare positivamente questa grande forza vitale. Evita l’aggressione verbale.

Cancro

Stai lontano dal rumore dei combattimenti e non perdere tempo con coloro che non ti danno nulla. Lascia che il tuo interesse per le questioni spirituali cresca e liberati da problemi e relazioni che non ti servono più. Ricorda che mettere in pausa non significa essere inattivi.

Leone

Dovrai essere vigile perché alcuni conflitti, paure e risentimenti potrebbero sorgere nella tua cerchia di amici. Potresti sentirti snobbato e nessuno sa meglio di te come reagisce il leone quando viene ferito. Cerca di pensare freddamente ed evita reazioni impulsive.

Vergine

Ti distinguerai per le tue capacità sul posto di lavoro, riceverai aiuto dai tuoi colleghi e riconoscimenti dai tuoi superiori. Alla fine ne uscirai vittorioso e niente e nessuno potrà ostacolarti, ma controllare la rabbia ed evitare di entrare in polemiche e discussioni pubbliche.

Bilancia

Se ci sono energie che ristagnano la tua crescita, fatti strada con fermezza. I cambiamenti arriveranno con facilità e avrai la possibilità di progredire, innovare e avanzare in modi nuovi. C’è anche la possibilità di viaggiare e realizzare iniziative all’estero.

Scorpione

Indagherai i misteri nascosti e scoprirai nei pensieri e nelle parole una qualità trasformante. Userai il potere della tua mente per superare i problemi e guarire sia fisicamente che spiritualmente. Nella tua camera da letto ci sarà una rinascita di passione e una maggiore chimica sessuale.

Sagittario

Le vostre relazioni diventeranno più importanti e creerete nuove unioni, sia romanticamente che commercialmente. Sceglierai di legarti con persone volitive che ti stimoleranno all’azione. La tua vita di coppia sarà più appassionata, ma dovresti evitare discussioni senza senso.

Capricorno

Lo stress sul lavoro potrebbe influenzare il tuo metabolismo, quindi dovrai fare alcune pause per cambiare aria. Trarrai beneficio dalla bicicletta o dalle escursioni all’aperto, ma evita movimenti improvvisi e sforzi prolungati.

Acquario

Con la Luna e Marte a tuo favore avrai una quantità extra di energia, sia fisica che mentale. In amore diventerai più audace, darai libero sfogo ai tuoi desideri e andrai alla conquista. Voglio che tu inietti una dose extra di malizia nella tua vita.

Pesci

Esplorerai le tue radici e entrerai in contatto con l’energia dei tuoi antenati per ricevere i loro messaggi e la loro forza. Intraprenderai miglioramenti nella tua casa e ti concentrerai sui tuoi parenti, ma fai attenzione agli atteggiamenti autoritari perché potrebbero portare a litigi.