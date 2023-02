Oroscopo Paolo Fox domani 18 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio Ariete

Gli astri sono oggi alleati a vostro favore in maniera temporanea molto ridotta per aiutarvi a risolvere conflitti importanti che ultimamente hanno fortemente segnato la vostra vita. Coglie l’occasione. Imparare a convivere con la tua solitudine è una questione in sospeso. Cerca di investire il tuo tempo per conoscerti meglio, invece di insistere a spenderlo stando con persone senza alcun interesse. Durante la giornata appariranno difficoltà di comunicazione con chi ti circonda, specialmente nel tuo ambiente familiare. Aspetta un altro giorno per sollevare questioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio Toro

La tua voglia di libertà, di spezzare le catene che ti legano alla routine, può mettere in pericolo alcuni di quei legami per te molto importanti. Non lasciarti trasportare dalle decisioni senza meditare. Quelle coppie che non godono di una solida base emotiva subiranno oggi le vessazioni della rottura. Nella maggior parte dei casi significherà un notevole cambiamento in meglio. Le discussioni non sono sempre negative, evita solo quelle i cui risultati sono sterili e approfondisci quelle che possono fornirti nuove conoscenze o punti di vista.

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio Gemelli

Il clima familiare è un po’ rarefatto e oggi la situazione può essere complicata da un malinteso. Pensa che il tuo partner potrebbe passare un brutto momento e cerca di aiutarti. Anche se la tua salute sembra migliorare notevolmente, questo non dovrebbe essere il segnale di partenza per eccessi e punizioni ingiustificate. Al contrario, non appena smetti di prenderti cura di te stesso, ricadrai. Mostri troppa cautela quando si tratta dei tuoi rapporti di lavoro. Forse è il momento di rischiare un po’ di più e oggi potrebbe presentarsi un’occasione d’oro.

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio Cancro

Di tanto in tanto è conveniente incoraggiare gli altri, avere un paio di parole gentili che migliorano l’ambiente in cui si opera. Fuggi dalla bagnatura o dal freddo improvviso. Oggi avrai l’opportunità di essere affettuoso con il tuo partner. Non lasciare che i piccoli attriti degli ultimi giorni ti facciano perdere una buona opportunità per goderti la tua relazione e, ovviamente, il sesso. Devi risolvere alcune questioni in sospeso del recente passato per poterti impegnare in campo finanziario. Se non lo fai, a partire da oggi, quei fantasmi possono tornare.