Oroscopo Paolo Fox domani 18 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

0 Condivisioni

Leone

Il tuo partner oggi ti farà una grande sorpresa che non ti aspetti e che all’inizio non saprai come prenderla. Pensaci due volte prima di reagire e dagli il tuo supporto. Non devi preoccuparti in campo economico visto che, almeno per il momento, le entrate continuano a salire moderatamente e le spese non saliranno alle stelle se non vorrai. Oggi avrai l’opportunità di dimostrare di aver imparato qualcosa dalle delusioni amorose che hai vissuto in passato. Non ti sarà difficile imbatterti nella stessa pietra.

Non chiuderti in casa oggi, non importa quanto ti attragga la solitudine. Devi affrontare con decisione il tuo stato d’animo depresso e scommettere sul recupero della voglia di vivere. Lo sviluppo del lavoro mentale ti costerà molto per prima cosa al mattino. È consigliabile dedicare quel tempo alle attività di routine, lasciando l’analisi e le decisioni per dopo. La tua natura eccessivamente gentile a volte ti mette in balia dei meno scrupolosi. A volte dire di no è l’unica risposta responsabile e utile.

Bilancia

Oggi affronti questioni di cuore, quindi preparati a ricevere buone notizie riguardanti la persona che ami. Al lavoro, sorprese. L’attrito che hai avuto con un collega la scorsa settimana si attenua molto e questo ti fa sentire sollevato. Nel pomeriggio possibilità di conoscere nuove persone. Se giochi bene le tue carte, puoi uscire con grande dignità da una situazione complicata che coinvolge una persona che non vuoi ferire. Molta sensibilità.

Scorpione

Dedicati completamente a quella persona che ha bisogno di te ora e che non ti ha mai deluso in altre occasioni. Di notte sarai esausto, dimentica la festa. Sorprese in campo finanziario, forse legate all’erario e a un fisco che non avete gestito bene. Ti costerà risolvere la questione, cercare un aiuto professionale. La tua salute è ancora un po’ delicata, ma migliora sensibilmente grazie al resto. Devi assicurarti di essere completamente guarito prima di riprendere la tua vita normale.