Oroscopo Paolo Fox domani 18 ottobre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Ti aspetta una giornata ricca di stress, frenesia e anche irrequietezza, ma alla fine supererai tutte queste cose con successo grazie al fatto che saprai incanalare molto bene le tue energie e non ti lascerai trasportare dalle preoccupazioni. i tuoi conflitti o turbolenze interne. È una giornata difficile ed estenuante, ma che supererai con successo. Molte sorprese.

Vergine

Oggi vi aspetta una giornata fortunata ed appagante, anche se tutto ciò avrà poco o nulla a che fare con la fortuna, e sarà il frutto di un grande impegno personale, costante e perseverante. Se dovrai viaggiare le cose andranno piuttosto bene, anche se dovrai affrontare alcune sorprese. Buono per prendere iniziative in modo professionale.

Bilancia

Molti problemi si accumuleranno durante la giornata, molti dei quali inaspettati. Tuttavia, non dovresti averlo perché hai la capacità di risolverli tutti con successo, o almeno la stragrande maggioranza. Non annegare in un bicchiere d’acqua perché oggi il punto debole potresti essere tu. In passato hai risolto problemi più grandi.

Scorpione

Grande attività fisica e intellettuale, compresi viaggi e affari imprevisti. Oggi è il giorno ideale per affrontare una serie di problemi che avresti lasciato risolvere in seguito. Farai emergere il tuo lato più audace, ma allo stesso tempo saprai incanalare bene le tue energie e i tuoi sforzi daranno i loro frutti. Attenzione alle spese.