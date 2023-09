Oroscopo Paolo Fox domani 18 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Date le sue caratteristiche planetarie, questa giornata sarà ideale, dal punto di vista planetario, affinché tu possa ricercare con successo la pace e la serenità, cosa che ti è molto necessaria in questo momento, dopo alcuni giorni positivi, ma in cui hai avuto Devono affrontare una grande quantità di tensione insieme ad un’attività intensa.

Toro

Preoccupazione o preoccupazione nel preservare e consolidare ciò che hai. In alcuni momenti sarai assalito dalla sensazione che tutto ciò che stai ottenendo sia in aria, non sia solido, oggi hai un aspetto sempre migliore, ma forse domani potresti perdere tutto. In realtà, nulla di tutto ciò accadrà, anzi, al contrario, oggi ti travolgerà.

Gemelli

Cambiamenti favorevoli nell’amore che arriveranno inaspettatamente nella tua vita, anche in un momento in cui eri particolarmente abbattuto o devastato. Urano vi porterà una sorpresa molto favorevole nelle questioni di cuore o vi darà un chiaro segnale che questo cambiamento favorevole sarà imminente e inevitabile.

Cancro

Urano è potente e benefico e vi porterà cambiamenti molto favorevoli nella vostra vita intima, nuove relazioni e, insieme ad esse, nuovi sogni che ora diventeranno realtà. Hai motivi per essere felice, il destino ti porterà sorprese e notizie molto favorevoli proprio dove lo desidereresti di più.