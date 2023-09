Oroscopo Paolo Fox domani 18 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Un influsso favorevole di Urano vi aiuterà a risolvere favorevolmente e in modo inaspettato disaccordi o conflitti del passato con il vostro partner o con una delle persone a voi più care. Attraverso percorsi inaspettati, il destino restituirà pace e tranquillità al tuo cuore e ti toglierai un grande peso dalle spalle.

Vergine

È tempo di porre fine alle preoccupazioni e alle tristezze del passato, soprattutto perché molte di esse non sono reali o sono molto esagerate. Urano porterà un cambiamento favorevole al vostro umore, anche perché un problema che vi preoccupava molto si risolverà all’improvviso e in modo quasi miracoloso.

Bilancia

La settimana si concluderà molto felicemente per voi perché sia ​​nelle questioni mondane e materiali che nella vostra vita intima le cose stanno chiaramente cambiando in meglio, soprattutto nelle ultime settimane. Inoltre questi cambiamenti favorevoli si consolideranno e vi porteranno verso una fase più fortunata della vostra vita.

Scorpione

Ti aspetta una giornata molto felice perché l’influenza favorevole di Urano non solo ti porterà piacevoli sorprese e un moderato aiuto dalla fortuna, ma migliorerà anche la tua intuizione e ispirazione e questo ti aiuterà a vedere chiaramente le cose buone che ti aspettano in un mezzo. futuro a lungo termine e il modo per raggiungerli.