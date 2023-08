Oroscopo Paolo Fox domani 19 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Vi aspetta una giornata molto fortunata, una ad una le vostre illusioni più intime si stanno realizzando gradualmente grazie al passaggio del Sole attraverso il vostro segno, anch’esso protetto da Giove. Tuttavia, potresti trovare un po’ difficile concentrarti perché allo stesso tempo hai un grande bisogno di riposare e lasciarti andare.

Vergine

Ancora un giorno, e l’ultimo, la Luna continuerà nel vostro segno e vi farà concentrare maggiormente la vostra attenzione su questioni di natura intima, familiare e personale, ed è lì che dovete indirizzare la vostra attività e i vostri pensieri. Ma non dovresti essere così permaloso, non tutto può sempre andare come vorremmo, accettare le cose così come sono.

Bilancia

In questi giorni predominano ottimi influssi astrali che vi faranno divertire sia negli affari mondani che materiali e, soprattutto, nella vostra vita intima. Potrai godere di un’autentica pace e armonia grazie al favorevole svolgersi degli eventi. Risoluzione dei problemi.

Scorpione

L’influsso favorevole della Luna vi regalerà una giornata chiaramente ispirata e fortunata, soprattutto per le questioni del cuore e della vita affettiva, ma sarà anche una giornata molto buona se dovrete lavorare e occuparvi di questioni materiali. Oggi la fortuna sarà dalla tua parte e tu stesso lo percepirai e agirai di conseguenza.