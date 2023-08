Oroscopo Paolo Fox domani 19 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Grazie all’influsso favorevole della Luna, oggi percepirete più che mai la protezione e l’aiuto che il destino vi manda e che vi fa riuscire in ogni tipo di difficoltà materiale o umana. Se dovessi scegliere tra due o più strade, lascia che il tuo sesto senso ti indichi quella più adatta, e avrai senza dubbio ragione.

Capricorno

Grazie a un’eccellente influenza della Luna, oggi potrai vedere più chiaramente che mai che il tuo percorso verso il futuro è chiaro e molto di ciò che hai sognato può diventare realtà, anche se ci vogliono ancora alcuni mesi o addirittura anni. Bisogna saper aspettare, dare tempo al tempo e non far mai regnare il pessimismo.

Acquario

L’influsso favorevole della Luna e degli altri pianeti vi aiuterà a dirigere le vostre energie nella giusta direzione, soprattutto se dovete lavorare in questi giorni. Ma se sei in vacanza, che sarà la cosa più probabile, ti aspetta una giornata attiva, ma allo stesso tempo emozionante e piena di pace, lavorerai su cose che ti piacciono e ti stimolano.

Pesci

Oggi, grazie all’influenza favorevole della Luna e di altri pianeti, avrai un’ottima giornata per ridefinire i tuoi traguardi e obiettivi, ordinare le tue idee e vedere come trasformare i tuoi sogni in realtà. È il momento ideale per pianificare la tua attività nei prossimi mesi. Ti sentirai molto ispirato e molte idee ti affluiranno.