Oroscopo Paolo Fox domani 19 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Questo giorno, e probabilmente questa settimana che inizia oggi, avrai improvvisi alti e bassi emotivi che in molti casi non obbediranno a cause solide e razionali ma piuttosto alle fluttuazioni del tuo cuore. L’influenza dominante di Nettuno ti renderà più sensibile e persino vulnerabile del solito. Delusioni.

Capricorno

In questi giorni avrai un grande successo sul lavoro o negli affari, probabilmente durante o in relazione a un viaggio. Ma non lasciatevi trasportare dall’entusiasmo perché l’influsso dominante di Nettuno renderà quel successo di breve durata oppure le cose finiranno per cambiare direzione e finire per nuocervi. Non dovresti abbassare la guardia.

Acquario

L’influenza di Nettuno, che sarà dominante questa settimana, ti farà emergere appieno il tuo lato più idealista, ma quel lato donchisciottesco che ti fa lottare per un mondo migliore e per i tuoi cari, potrebbe finire per portarti non pochi problemi, soprattutto al lavoro. Ora dovresti provare a fare di più le tue cose.

Pesci

Dovete affrontare questa nuova settimana che inizia oggi con grande cautela. Nettuno sarà il pianeta dominante, ma si troverà in una posizione dissonante e se lasciate che sia il vostro cuore, o il vostro lato intuitivo, a governare le vostre azioni ed iniziative, correrete un grosso rischio di commettere errori importanti. Devi essere più freddo e più razionale.