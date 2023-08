Oroscopo Paolo Fox domani 2 agosto 2023: lo zodiaco migliore Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi può essere una giornata di piccoli insuccessi, la fortuna non è dalla tua parte e ti sarà difficile estrarre qualche aspetto positivo dalla giornata. Domani sarà un altro giorno. Le promesse eccessive e le consegne insufficienti possono portare a problemi a lungo termine. Fai meno promesse e mantienile. Durante il giorno apparirà un mal di testa. Hai il pregio di analizzare le cose da un punto di vista pratico e ottimista, e questo ti fa vedere opportunità dove gli altri vedono solo problemi.Oggi è uno di quei giorni in cui hai una straordinaria opportunità di liberarti dalla normale vita di tutti i giorni, Leone. Non sentirti male se non sai esattamente da che parte andare. Segui il tuo istinto. Qualunque strada tu decida di andare, probabilmente sarà quella giusta. Il tuo approccio energico e irregolare potrebbe effettivamente essere il metodo perfetto da utilizzare per arrivare esattamente dove devi essere.

Fuggi il pettegolezzo e soprattutto il pettegolezzo, non otterrai nulla di costruttivo per il tuo spirito prestando attenzione alla vita degli altri. Incontrerai una persona in un luogo pubblico che sarà tanto interessante quanto inquietante. Tuttavia, fai attenzione alle proposte che ti fa. Stai attraversando una fase di crisi in termini di amicizie, compaiono nuove persone che potrebbero significare molto per te in futuro.A volte i tuoi sogni ad occhi aperti ti portano fuori dal tuo corpo e in un luogo ben oltre il tempo e lo spazio, Vergine. La tua natura romantica vuole scappare e non tornare mai più nel mondo reale. Fai un passo da gigante verso ciò che solletica la tua fantasia. Adotta un approccio più alto e incoraggia gli altri a condividere i tuoi sogni invece di lasciarti appesantire.

Bilancia

I fan appaiono ovunque. I tuoi trionfi fanno moltiplicare il numero di persone che affermano di essere tuoi amici, non lasciarti trasportare dalle apparenze. Ti sarà difficile recuperare la marcia dell’attività quotidiana, soprattutto se stai studiando o preparando un lavoro. Non ossessionarti e cerca di aumentare il ritmo a poco a poco. L’intensità con cui vivi la tua relazione ti riempie molto dentro, ma ti sta facendo trascurare aspetti della tua carriera.In generale, oggi dovrebbe essere una buona giornata per te, Bilancia. Non dovresti avere problemi a impostare un tono frenetico per la giornata e ad attenerti ad esso. Ci sono opportunità nello strano e nel bizzarro. Non limitarti pensando in modo ristretto. Lascia che l’elettricità del giorno alleggerisca l’atmosfera e dia al tuo atteggiamento la scossa di cui ha bisogno per rimettersi in carreggiata. Sii aperto a nuove idee.

Scorpione

Questo è il momento ideale per il romanticismo, non esitare a dare una possibilità all’amore. Apparirà una persona che può diventare la tua dolce metà. Se stai cercando lavoro, oggi troverai almeno un’offerta. Sarai costretto ad accettare, perché anche se le condizioni non sono buone, non hai altra scelta. Hai bisogno di un po’ più di audacia quando si tratta di cercare di costruire forti amicizie. Aspettare che le cose ti crollino addosso è un’opzione, ma piuttosto lenta.Le cose potrebbero muoversi un po’ troppo velocemente per i tuoi gusti oggi, Scorpione. Assicurati di continuare al tuo ritmo in modo da non essere spinto in qualcosa che non vuoi fare. Elimina ogni paura dal tuo essere. Più sei ricettivo e accettante, più opportunità ti si presenteranno. Abbi fiducia in te stesso e nelle tue azioni non cadendo preda di qualunque cosa stia facendo la folla.