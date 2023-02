Oroscopo Paolo Fox domani 2 febbraio 2023: assurde previsioni su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Ariete

Condividi i tuoi interessi, metti in pratica le tue idee brillanti, ma muoviti con cautela di fronte all’ignoto. Rimani su un terreno familiare per ora. Quelle avventure in cui vuoi essere coinvolto potrebbero creare seri problemi per te personalmente. Cerca la compagnia di persone felici e positive. Chiave del giorno: Attenzione. Numeri fortunati: 7, 20, 1.Affidatevi a persone esperte per le questioni complicate; ascoltate i consigli di chi vi vuole bene per i problemi che vi coinvolgono emotivamente. Perché ora non siete razionali e onnipotenti come credete… L’INCONTRO Leone e Capricorno sono affascinanti e irresistibili. Bene con Acquario. Perché diffidate di un Pesci?

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Toro

Diventi indipendente in molti aspetti della tua vita. Il desiderio di fare le cose a modo tuo potrebbe crearti problemi con gli altri, specialmente con la tua famiglia. Prendi in considerazione le opinioni degli altri. andare da te Supera gli ostacoli e dirigiti verso un futuro migliore ora. Chiave del giorno: Indipendenza. Numeri fortunati: 38, 2, 11.Non c’è nulla che adesso vi spaventi, però per agire dovete trovare il momento giusto (probabilmente dopo il 30) e non avere fretta di concludere: preparatevi a trattare, anche a lungo, per ottenere di più. L’INCONTRO I Gemelli vi provocano… e voi ci cascate. La Vergine è più complicata di quanto crediate.

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Gemelli

Pianifica e scrivi ciò che vuoi ottenere in modo da poter utilizzare meglio il tuo tempo. Organizzati in tutto ciò che non ti è chiaro. Focalizza le tue energie nell’indagare sulla verità in una questione personale che disturba la tua tranquillità. Ora puoi contare sull’aiuto di una persona speciale. Chiave del giorno: Piano. Numeri fortunati: 28, 7, 16.Mettete a posto i conti, chiarite ciò che è in sospeso e trovate il coraggio di manifestare sia i vostri sentimenti positivi (amore, riconoscenza, ammirazione) sia quelli negativi (disappunto, delusione). L’INCONTRO Un Cancro vi innervosisce, la Vergine e la Bilancia vi danno buoni consigli, uno Scorpione vi diverte.

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Cancro

Glorie e riconoscimenti ti circondano. Nessuno può toglierti quello che sei riuscito ad ottenere con tanta fatica e sacrificio. Inizi a godere della stabilità economica che sognavi da tempo. Iniettati una dose di positività e inizia oggi sperando per il meglio. Chiave del giorno: Stabilità. Numeri fortunati: 17, 2, 35. Tutto in via di miglioramento, dunque siate fiduciosi. Impegnatevi in un hobby, uno sport, una attività che vi distragga, e non forzate le cose a livello professionale: presto i nodi si scioglieranno. L’INCONTRO Stregati da un magnetico Leone. Uno Scorpione vi sta tenendo un po’ a distanza, domandatevi come mai.