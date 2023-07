Oroscopo Paolo Fox domani 2 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Vuoi davvero fare quello che ti piace, senza le limitazioni che il tuo ambiente ti ha imposto fino ad ora. È giunto il momento di prendere decisioni. Tuttavia, dovrai pensarci due volte a ogni passo che fai, perché gli errori ti perseguiteranno nei minimi dettagli. Il tuo partner può aiutarti. Non lasciarti abbagliare da una persona della tua famiglia che sembra avere molto, perché alla fine può essere una frode e influenzarti sia emotivamente che finanziariamente.

Vergine

Oggi non sarà il tuo giorno migliore per relazionarti con gli altri. Preferirai rimanere calmo guardando la vita che passa, pensando alle tue cose e godendoti la solitudine. Hai diverse possibilità di miglioramento alla tua portata, ma non riesci a vederle a causa del disordine che acceca la tua esistenza. Ti farà arrabbiare se l’occasione passa. Alcuni fantasmi del passato tornano da te, ed è ora di sbarazzartene, perché possono rovinare le feste che hai preparato così tanto.

Bilancia

Ti stai allontanando da qualcuno che ha significato molto per te fino ad ora. Potresti averne bisogno in questo momento, ma non interrompere completamente la relazione. La tua impressione continua ad essere che i tuoi compagni siano troppo acuti. Potrebbe essere così, ma dovresti riflettere sulla tua parte di colpa nel problema. Le stelle ti spingono verso la sperimentazione, sei particolarmente attratto dalle novità e che si tradurranno in avventure che fino ad ora non avevi conosciuto.

Scorpione

Il vostro rapporto sentimentale sembra andare meglio di quanto vi aspettaste qualche settimana fa. Potrebbe anche migliorare se dai al tuo partner un po’ più di spazio privato. Una persona che apprezzi molto sta per farti molto male senza volerlo. Al lavoro, il numero di compiti da svolgere aumenta ogni volta. Oggi sarà molto difficile per le persone intorno a te capire le tue idee. Potresti non aver scelto il giorno migliore per comunicarli.