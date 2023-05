Oroscopo Paolo Fox domani 2 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Presta attenzione al tuo istinto negli affari, ti porterà quasi senza volerlo sulla via del trionfo. Sei in un periodo vitale in cui i tuoi inseguitori non hanno niente da fare per raggiungerti. Recuperi l’equilibrio tra le tue esigenze spirituali e quelle materiali, che fino ad ora erano state fortemente sbilanciate a favore di queste ultime. Ciò favorirà il tuo recupero mentale. Nel tuo ambiente di lavoro si avvia un processo di cambiamento immediato che sicuramente influenzerà il tuo futuro, ma devi aspettare ancora un po’ prima di prendere decisioni.

Toro

Qualunque cosa tu faccia, sarà molto difficile per te attirare l’attenzione di quella persona che ti piace così tanto oggi. Faresti meglio a provare un altro giorno. Con gli amici trascorrerai una buona serata. La tendenza a commettere eccessi può portarti direttamente alla convalescenza a letto. Cerca di accorciare un po’ le serate di festa, per poterti godere più giorni. In un breve periodo di tempo dovrai fare grandi spese che non ti aspettavi. Ciò sbilancia il tuo budget, quindi faresti meglio a ridurre gli sprechi per un po’.

Gemelli

Oggi avrai molte difficoltà a concentrarti sugli studi o sul lavoro. La cosa migliore sarà che approfitti del tempo per svolgere compiti facili e di routine che hai in sospeso. Coccolare il proprio corpo è una buona idea, ma sacrificare tutto perché comincia a non essere così buono, cerca punti intermedi tra gli estremi e di tanto in tanto concediti un meritato omaggio. Non prendere decisioni affrettate oggi, dovresti consultare altre persone che hanno vissuto l’esperienza che stai affrontando prima di fare un passo di cui potresti pentirti.

Cancro

Non pensare troppo alle cose che non hanno soluzione, volta pagina e pensa a nuovi progetti senza abbatterti, presto arriverà l’occasione definitiva. La malinconia oggi può giocarti brutti scherzi, non lasciarti influenzare troppo dai ricordi del passato, nonostante le circostanze che stai attraversando te lo rendano difficile. Il tuo ritmo di vita ti porta ad abitudini molto malsane, ma non fai nulla per correggere questa tendenza. Alla fine, una crisi sanitaria ti farà ripensare alle cose.