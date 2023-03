Oroscopo Paolo Fox domani 2 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Ariete, oggi sarà un giorno pieno di molte attività, organizza la tua giornata in modo da soddisfare tutte le tue attività. Ti aspettano momenti tranquilli in cui ti sentirai al sicuro in buona compagnia, lasciati andare e porta anche nuove idee. Evita discussioni inutili a casa, tutto può essere risolto se raggiungono un accordo.

Toro

Toro, sentirai che le cose sono molto lente e che i sogni che avevi stanno svanendo, calma tutto girerà a tuo favore. Anche se a volte senti che le persone intorno a te non ti aiutano, fai quello che devi fare per andare avanti, lottare per i tuoi sogni. L’amore della tua vita è molto vicino, osa scoprirlo.

Gemelli

Gemelli, assumi la tua situazione attuale come l’opportunità di crescere e maturare. Oggi sarà un giorno diverso, devi lasciarti alle spalle pregiudizi e traumi, devi andare avanti e andare avanti sempre lottando per i tuoi sogni. Non fidarti di un vicino, ti tradirà. Smetti di mangiare cose con molto condimento, mangia sano.

Cancro

Cancro, oggi aiuterai una persona al lavoro. Inizierai qualcosa di nuovo, gli studi che avevi rimandato. È difficile per voi andare avanti, ma nonostante ciò fatelo con tale forza che non c’è possibilità di tornare indietro. Un membro della famiglia avrà bisogno del tuo aiuto più che mai. L’amore bussa alla tua porta, non temere che questa volta tutto vada bene.

Leone

Leone, se guardi indietro, lascia che sia per raccogliere ciò che hai imparato e metterlo in pratica per ciò che verrà. Le paure ti porteranno lontano dai tuoi obiettivi, sii forte e sentiti sicuro di te stesso. Non esitate ad apportare modifiche, in questo momento è necessario e tutto sarà ordinato. Vedrai che tutto lo sforzo è valsa davvero la pena.

Vergine

Vergine, sei forte e andrai avanti, ricorda i luoghi che hai conosciuto, ti verrà voglia di tornare e presto lo farai. Le cose diventeranno un po ‘difficili, devi essere costante e persistente. È giunto il momento di riprendere gli studi, non è mai troppo tardi quando l’intenzione è buona. I pianeti si allineano per darvi una grande energia.

Bilancia

Libbra, stai chiedendo troppo a te stesso, non perdere il desiderio e le prospettive di fare le cose. Il denaro che richiedeva tempo finalmente arriva nelle tue mani. Devi imparare a gestirti meglio in modo che il piatto ti raggiunga. Non prendere decisioni affrettate sull’amore, fai ciò che il tuo cuore sente senza perdere la ragione.

Scorpione

Scorpione, impressionerai gli altri e dimostrerai di essere in grado di lavorare sotto grande pressione. Ci aspettano tempi difficili ma pieni di speranza. Ti stai preparando per un grande cambiamento nella tua vita, non perdere le opportunità. Una persona dall’estero ti sta cercando per riprendere una relazione dal passato, pensa bene prima di decidere.

Sagittario

Sagittario, realizza i tuoi obiettivi, vai dalle persone giuste che ti aiuteranno a raggiungere ciò che desideri. Un viaggio inaspettato aprirà la tua mente a nuove idee di lavoro. Puoi ottenere la felicità, tutto dipende da te, da come ti gestisci e da quali decisioni prendi. Cerca sempre di proiettare il meglio di te. Riempitevi di positivismo.

Capricorno

Capricorno, sei preoccupato di perdere il lavoro, vedi altre opzioni. Evita di discutere al lavoro, porterà solo brutti momenti. Evita le discussioni a casa, l’atmosfera diventerà tesa. In salute sarai con mal di schiena, non allarmarti non è male. Ti sentirai vulnerabile, manterrai la calma e fai le tue cose in silenzio.

Acquario

Acquario, distrai la tua mente con il lavoro, sarai più calmo e sorgeranno idee per risolvere i problemi in sospeso nella tua vita. Ottieni soldi extra. Ricorda che hai abbastanza motivi per sentirti al sicuro. Anche se sei con molte persone intorno a te, a volte, ti senti solo. Il tempo passa velocemente e le cose saranno ordinate.

Pesci

Pesci, difendi la verità perché sai che ti rende libero. Anche se vieni criticato, vai avanti. Possibilità di gravidanza o parto. Prenditi il tuo tempo per decidere cosa è meglio per te. Sarai molto premuroso oggi, pianifica bene. Non essere così pessimista che le cose non sono come stai pensando, troverai sempre una via d’uscita.