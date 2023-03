Oroscopo Paolo Fox domani 2 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Leone

Fai attenzione all’invidia o ai nemici nascosti. Sei in un momento eccellente della tua vita e i pianeti indicano che stai migliorando ancora, ma i pianeti indicano anche che hai nemici che ti perseguitano, non ti attaccheranno frontalmente perché non osano. Le stelle ti proteggono molto, ma non sentirti invulnerabile.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Vergine

Le magnifiche influenze combinate di Giove e Venere ti porteranno successo e riconoscimento nel tuo lavoro. Un momento di meritata soddisfazione, soprattutto grazie all’aiuto di un amico sincero che ti vuole bene e conosce il tuo valore, perché hai fatto grandi sacrifici non solo sul lavoro ma anche con le persone care.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Bilancia

Grazie alla tua grande capacità, riuscirai ad isolare, o cancellare, qualcuno che ti sta creando non pochi problemi sul lavoro o che blocca le tue iniziative. Sei in un momento eccellente per ottenere ciò che vuoi dagli altri e anche l’intuito ti sarà di grande aiuto. Stai per mettere qualcuno abbastanza a disagio fuori dai piedi.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Scorpione

Un ottimo momento per viaggiare, soprattutto se si tratta di viaggi di lavoro, risolverai con successo i problemi a portata di mano, anche con più successo di quanto ti aspettassi. Altri osservano e supervisionano le tue attività, ma saranno sorpresi perché scopriranno in te virtù di cui non erano a conoscenza e la loro opinione migliorerà molto.