Oroscopo Paolo Fox domani 2 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi può essere una giornata di piccoli insuccessi, la fortuna non è dalla vostra parte e vi sarà difficile estrarre qualche aspetto positivo dalla giornata. Domani sarà un altro giorno. Promettere troppo e mantenere poco può portare a problemi a lungo termine. Fai meno promesse e mantienile. Durante il giorno apparirà un mal di testa. Hai la virtù di analizzare le cose da un punto di vista pratico e ottimista, e questo ti fa vedere opportunità dove gli altri vedono solo problemi.

Fuggite le chiacchiere e soprattutto le chiacchiere, non otterrete nulla di costruttivo per il vostro spirito prestando attenzione alla vita degli altri. Incontrerai una persona in un luogo pubblico che sarà tanto interessante quanto inquietante. Tuttavia, fai attenzione alle proposte che ti fa. State attraversando una fase di crisi a livello di amicizie, compaiono nuove persone che potrebbero significare molto per voi in futuro.

Bilancia

I fan appaiono ovunque. I tuoi trionfi fanno moltiplicare il numero di persone che affermano di essere tuoi amici, non lasciarti trasportare dalle apparenze. Ti sarà difficile recuperare il ritmo delle attività quotidiane, soprattutto se stai studiando o preparando un lavoro. Non ossessionarti e cerca di aumentare il ritmo poco a poco. L’intensità con cui vivi la tua relazione ti riempie molto dentro, ma ti sta facendo trascurare alcuni aspetti della tua carriera.

Scorpione

Questo è il momento ideale per il romanticismo, non esitare a dare una possibilità all’amore. Apparirà una persona che potrà diventare la tua dolce metà. Se stai cercando lavoro, oggi troverai almeno un’offerta. Sarai costretto ad accettare, perché nonostante le condizioni non siano buone, non hai altra scelta. Hai bisogno di un po’ più di audacia quando si tratta di cercare di costruire amicizie forti. Aspettare che le cose ti crollino addosso è un’opzione, ma piuttosto lenta.