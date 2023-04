Oroscopo Paolo Fox domani 20 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Questa sarà una giornata molto ottimistica. Ti senti sicuro e avrai uno stato d’animo pieno di risorse. Certo, Ariete, fai attenzione che il tuo modo di esprimere le cose non ti faccia sembrare impertinente, ma attraverserai comunque alcune barriere interessanti. Oggi sarete attratti da tutte le forme di piacere sensoriale. Stai imparando ad essere più perspicace. Lasciati andare senza preoccuparti del futuro a lungo termine. I tempi non sono ancora maturi.

Toro

Questa è una giornata piacevole per te. Sei allegro e pieno di buon umore, il che ti rende popolare e facile da capire. Avrai una giornata eccellente. Stasera è un buon momento per socializzare. Tuttavia, ci sono tentazioni intorno a te che potrebbero farti prendere una brusca svolta nella tua vita emotiva. Toro, non prendere decisioni in un batter d’occhio e non giudicare dall’aspetto degli altri.

Gemelli

Che sia la tua estasi sensuale o l’ubriachezza di una nuova scoperta, oggi è un giorno in cui darai tutto e, se sei innamorato, sperimenterai nuove sensazioni, per la tua gioia. Ti verrà data la possibilità di esprimerti liberamente e questo avrà risultati positivi finché rimarrai calmo. Se sei single, è probabile che socializzi con qualcuno, perché attirerai questa energia a te stesso. Gemelli, dovresti esaminare l’organizzazione pratica delle tue finanze.

Cancro

Il tuo ritmo di vita sta accelerando, ma non dimenticare te stesso in questo vortice di azione. Sentirai il bisogno di stare da solo e un vero bisogno spirituale di rifocalizzarti su te stesso. Sarai più informale e rilassato, il che sarà assolutamente l’ideale per ammorbidire un conflitto. Chattare, incontrare nuove persone… Avrai l’opportunità di fare proprio questo, ma senza perdere i sensi. Cancro, avrai un lato segreto in te stesso per garantire impegni a lungo termine.

Leone

Le persone oggi ti noteranno più del solito e ti rispetteranno. Puoi attirare qualcuno che ha consigli su come migliorare la tua salute o migliorare il tuo lavoro. Leone, se ridicolizzi tutto, rischi di offendere involontariamente un membro della tua squadra. Sii diplomatico. L’ascolto e i consigli che dai al tuo partner e alle persone a te vicine saranno molto preziosi. Agisci sui tuoi impulsi e non trattenerti, ti guideranno nella giusta direzione.

Vergine

Il rapporto con i bambini e i giovani solleverà lo spirito della Vergine. Non vuoi indossare una maschera. Se esci, dovresti tenere i piedi per terra e non dare per scontato di essere invincibile. Venere viene a riconciliarsi, diffondendo un’aura di pace nella tua vita amorosa. Cuore e corpo diventano una cosa sola… Alcuni piaceri molto intensi sono alla tua portata. Puoi scoprire affinità positive con persone insolite nel tuo ambiente.

Bilancia

Oggi alcuni Bilancia si sentiranno come se fossero in vacanza e si sentiranno in forma e bene, il che si strofinerà sugli altri. Anche in ufficio, i loro colleghi li seguiranno da vicino. Prepara i tuoi piani d’azione a lungo termine. È meglio di niente… Stai seguendo una linea di comportamento costruttivo, indipendentemente dai tuoi dubbi e dalle tue paure. Continuate così. È tempo per te di riaffermare te stesso con coloro che ti circondano e mostrarti come sei.

Scorpione

Oggi, Scorpione, tendi ad essere attento e a gestire coscienziosamente i tuoi affari. La tua stabilità rassicura i tuoi partner e andrai avanti senza intoppi. Hai scelto la strada giusta, ma navighi ancora con cautela. Il tuo rifiuto di cedere al lavoro pagherà. Puoi vedere chiaramente le intenzioni degli altri e questo ti fa guadagnare tempo. Non è solo tristezza. Non arrenderti solo perché il tuo partner è riluttante, è possibile che la prossima volta sarai in grado di convincerlo. Potresti non essere così resistente al dialogo come pensi.

Sagittario

La tua natura indipendente è attratta dal vero e dal buono e, in fondo, sei un artista, quindi non esitare ad esprimerti il più possibile. Mettendo in pratica le tue abilità, godrai di risultati preziosi che aumenteranno la tua autostima. Sagittario, le persone vicine a te potrebbero essere impressionate dalla forza delle tue convinzioni, ma fai attenzione a non apparire imponente. Lascia spazio alle opinioni del tuo partner e parla con gli altri qualunque sia la situazione.

Capricorno

Questa è una bella giornata piena di ogni sorta di opportunità creative e divertenti. Capricorno, goditi gli incontri con tutti i tipi di persone. Cogli ogni occasione per esprimere il tuo talento artistico. Dovresti accettare tutti gli inviti a socializzare e goderti attività divertenti, comprese le arti e i momenti divertenti con i bambini. Hai bisogno di un cambiamento, hai bisogno di scappare… Tuttavia, non fare ancora piani, la sensazione è molto probabilmente temporanea.

Acquario

Oggi sei intriso di cordialità e inviterai qualcuno, un amico o un partner a trascorrere una notte di conversazioni potenti. Mostri immaginazione in tutto ciò che fai, quindi non c’è il rischio che qualcuno si annoi con te o rifiuti il tuo invito. Acquario, oggi dovrai avere il coraggio di porre al tuo partner alcune domande difficili. In questo senso, troverai difficile lasciarti andare e dovrai essere molto delicato. Il tuo ingegno ti aiuterà.

Pesci

L’atteggiamento è tutto. Oggi, poiché sei in uno stato d’animo positivo, attirerai anche altri che sono sulla stessa lunghezza d’onda. Ciò significa che le conversazioni con familiari e amici saranno entusiaste e ottimistiche. Pesci, vedi il lavoro prima di tutto come un insieme di relazioni umane, motivo per cui hai successo dove gli altri falliscono. Sarai istintivamente protettivo nei confronti del tuo partner. Non preoccuparti troppo, sta a te trovare i giusti confini, prima di risvegliare improvvisi desideri di indipendenza.