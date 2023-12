Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Il vostro carisma sarà irresistibile. Se siete single, potreste attirare l’attenzione di qualcuno di interessante. Lavoro: È il momento di mostrare la vostra leadership. Assumetevi le responsabilità e guiderete il team al successo.Salute: Fate attenzione al sonno. Un riposo sufficiente è essenziale per il vostro benessere.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: La comunicazione sarà fondamentale nelle relazioni. Esprimete i vostri sentimenti con sincerità. Lavoro: Siate aperti a nuove opportunità. Potreste ricevere proposte interessanti sul fronte professionale. Salute: Mantenete uno stile di vita attivo. L’esercizio fisico vi aiuterà a rimanere in forma.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Venere vi porta romanticismo e passione. Se siete in una relazione, coccolate il vostro partner con gesti d’affetto. Lavoro: Siete in grado di trovare soluzioni creative ai problemi. Approfittate di questa vena creativa. Salute: Fate attenzione al vostro benessere emotivo. Cercate momenti di relax per alleviare lo stress.





Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Marte potrebbe portare tensioni nella vostra relazione. Evitate di reagire in modo impulsivo e cercate il dialogo. Lavoro: Potreste essere alle prese con sfide complesse. Con calma e determinazione, riuscirete a superarle. Salute: Prendetevi cura della vostra salute mentale. La meditazione potrebbe essere utile.