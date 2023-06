Oroscopo Paolo Fox domani 20 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi ci sarà, e sarà esatto, un aspetto armonioso tra i giganti Giove e Saturno, e si dà il caso che il primo sia il vostro sovrano. Questo aspetto positivo ti sarà molto favorevole e ti darà l’intelligenza o l’energia per realizzare un progetto di lavoro che potrebbe portarti molti benefici.

Capricorno

Metà per intelligenza e metà per fortuna, oggi saprai scegliere la strada più adatta a te per lavoro o per affari. State attraversando un buon momento grazie ai magnifici influssi che vi stanno inviando Giove, Saturno, Urano e Nettuno, e lo noterete nel vostro lavoro o nelle vostre finanze, con alcune decisioni di grande successo.

Acquario

Ci sono momenti in cui ti conviene puntare tanto o addirittura dare il massimo, ma proprio in questi momenti la cosa prudente da fare è essere il contrario. Saturno è nella tua seconda casa e questo indica che vuoi essere molto ben radicato quando si tratta di denaro e affari materiali. Stai attento.

Pesci

Fate del bene anche se vi fanno del male perché anche se pensate che nessuno lo veda, o addirittura che vi prendano per scemo, vi sbagliate di grosso. Coloro che ti fanno del male o ti deridono prima o poi finiranno molto male e tutte le cose buone che fai non rimarranno anonime, e molto presto lo vedrai.