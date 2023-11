Oroscopo Paolo Fox domani 20 novembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Sole, pianeta dominante del Leone, illumina la tua giornata. Sarai pieno di energia e ottimismo. Approfitta di questa positività per realizzare progetti ambiziosi e condividere la tua luce con gli altri.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Mercurio, il tuo pianeta reggente, favorisce oggi la tua mente analitica. Concentrati sul lavoro e sulle questioni pratiche. Organizza le tue attività e prenditi cura dei dettagli. La precisione porterà risultati positivi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia è governata da Venere, il pianeta dell’amore e dell’armonia. Oggi è un’ottima giornata per coltivare le tue relazioni e per cercare la bellezza in tutto ciò che ti circonda. Trova il tempo per coccolarti.





Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Plutone, il pianeta dell’intensità, influenza la tua giornata. Potresti essere più profondo e riflessivo del solito. Approfitta di questo periodo per esplorare il tuo lato interiore e per affrontare questioni personali importanti.