Oroscopo Paolo Fox domani 21 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto – Sagittario

Un influsso leggermente sfavorevole di Marte, poco disposto con la Luna, vi causerà ritardi o forse problemi (anche se non gravi) rispetto a un viaggio oa qualche altra attività che vi entusiasma molto. Tutto ti costerà più lavoro di quanto ti aspettassi, anche se non andrà storto per questo. Essere pazientare.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto – Capricorno

Oggi ti sentirai molto felice e sarai motivato da qualcosa di molto piacevole che ti accadrà nella tua vita amorosa o familiare. Oggi vivrai dei momenti davvero felici, e non importa se sono motivati ​​da fatti reali o fantasiosi, che si vedranno in seguito, ma ti daranno grande benessere e speranza.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto – Acquario

Ti ritrovi immerso in una discesa nella realtà, nella necessità di dover vedere le cose come sono, ma non come vorresti che fossero. Ti senti legato o schiavo di una realtà che spesso detesti, anche se ultimamente stanno attraversando un periodo abbastanza positivo, costruttivo o fruttuoso.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto – Pesci

I momenti davvero felici e meravigliosi di solito non durano molto a lungo, soprattutto quando si tratta di emozioni che sono più dentro di te che nella realtà. Dopo un fine settimana che ha avuto un inizio molto entusiasmante, oggi potresti vivere la seconda parte del dramma con grande delusione o radicamento.