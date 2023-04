Oroscopo Paolo Fox domani 21 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

La tua natura generosa ti spinge sicuramente a raggiungere le persone intorno a te. Oggi potreste pensare di fare ancora di più per dare un senso alla vostra vita e dare un contributo concreto a migliorare la sorte dei più svantaggiati. Ma, Ariete, quello che devi chiederti è se arriveresti al punto di impegnarti fisicamente in una causa umanitaria. Forse questa è la domanda del giorno.

Toro

Il tubetto di dentifricio che non si chiude mai, il cibo che brucia ogni sera perché si torna a casa troppo tardi, la piccola bugia scoperta… Toro, se conservi nel tuo cuore una sorta di risentimento verso il tuo partner, dovresti approfittare di questo giorno per confessarlo. Se aspetti troppo a lungo, il divario tra le tue aspettative e la realtà potrebbe aumentare. È meglio coprire gli spazi vuoti quando sono ancora piccole crepe…

Gemelli

Sei sempre stato il re delle spiegazioni, perché per te tutto aveva una ragion d’essere, un luogo e non hai mai perso l’occasione di dare il tuo punto di vista. E poi, improvvisamente, silenzio, non rispondi più a nessuno. Gemelli, hai sperimentato la necessità di fare un bilancio, meno della tua conoscenza che del tuo modo di affermarla. Oggi sei finalmente tornato nel mercato del parlato. Inoltre, molto moderato…

Cancro

Oggi non è per timidezza, ma per spavalderia. Cancro, a causa del tuo segno zodiacale, sei una persona sensibile e generosa, ma sei anche un po’ represso dalle convenzioni morali. Le posizioni dei pianeti ti consigliano di saltare una ad una le barriere che ti rendono troppo saggio. Dovresti accettare di introdurre un po ‘di follia nella tua vita. Sicuramente sai che devi ridere almeno sette minuti al giorno per essere in buona forma.

Leone

La verità è che non hai l’abitudine di parlare per non dire nulla. Leo, è possibile che ci siano state anche persone che ti hanno sospettato, persino accusato di non avere nulla da dire. Quando pratichi la pazienza, sei accusato di ignoranza, quando incarni la tolleranza, parli di indifferenza. Potrebbe benissimo essere che oggi i tuoi detrattori imparino cosa sono quelle acque che dormono e di cui dovresti diffidare.

Vergine

È del tutto possibile che in questi giorni ci sia un’area della tua vita in cui hai avuto una certa tendenza ad essere troppo tollerante. La tua eccessiva sicurezza con una persona cara o un certo lassismo, può farti prendere in questi giorni alcune delusioni. Pertanto, Vergine, dovresti usare tatto e diplomazia per stabilire nuove relazioni con una persona intorno a te.

Bilancia

Un giorno come nessun altro ti aspetta. Bilancia, dovresti immaginare di essere bendato e chiesto di trovare la strada di casa. Dovresti risvegliare tutti gli altri sensi, rimanere concreto, provare, adattarti a una nuova dimensione in cui non ti mancheranno sorprese, cioè incanti. Le persone e le cose diventano palpabili e dovrete riconoscervi.

Scorpione

Non dovresti lasciare che gli altri decidano sempre per te e cerchino di organizzare la tua vita. A causa della tua grande generosità e del tuo altruismo esacerbato, gli Scorpioni di solito lasciano che gli altri prendano l’iniziativa. Dovresti liberarti, come suggerisce il tuo temperamento, e assicurarti di rimanere l’unica persona che ha l’iniziativa in tutti gli eventi che ti accadranno durante questa giornata di oggi.

Sagittario

Dovresti riconoscere che ti piace distinguerti e ricordare alle persone intorno a te che sei diverso. In questo giorno e fortunatamente per te, Sagittario, sai dare a quella tendenza che potrebbe essere fastidiosa un fascino molto particolare, quello dell’infanzia, tuo ovviamente, che hai conservato con cura e che sai riaffiorare con un umorismo che ti fa perdonare tutto.

Capricorno

Indubbiamente, siete molto sensibili ai progressi della modernità e di solito mostrate una grande apertura mentale, in particolare verso professioni che hanno un alto valore umano. Pertanto, Capricorno, guarderai a un futuro che offre l’aspetto di oggi e presterai maggiore attenzione a professioni come la psicologia, l’aiuto umanitario, persino le terapie energetiche.

Acquario

In questo giorno ti troverai in ottima forma intellettuale e i tuoi giudizi saranno apprezzati per i tuoi valori ragionevoli. Acquario, hai pensato a lungo prima di arrivare all’accuratezza di queste deduzioni. Ora è il momento per te di prendere appunti perché avrai bisogno di quell’aiuto. Per quanto riguarda le conclusioni che puoi trarre, lascia volare la tua immaginazione per un po ‘, sarà il più prudente.

Pesci

La giornata è propizia per nuovi incontri. Le persone si sentono bene con te, anche se non ti assomigliano. Pesci, probabilmente è perché accetti la differenza senza esprimere un giudizio. Per quanto possibile dovresti coltivare questa qualità sempre più rara. Dovresti anche fare qualcosa nei prossimi giorni con i tuoi nuovi amici o uscire con qualcuno che ti ama molto. Nessuno sarà in grado di rifiutare la tua deliziosa compagnia.