Oroscopo Paolo Fox domani 21 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Se fai un po’ della tua parte oggi, la giornata andrà abbastanza bene, risolverai anche con successo un problema che ti preoccupa da un po’. Ascolta il tuo intuito perché oggi lo avrai abbastanza sviluppato, segui la strada che ritieni più corretta, anche se ti sembra un po’ assurda.

Toro

Trionfa sui nemici o sulle insidie ​​nel tuo lavoro, ma oggi sarà anche un giorno di trionfo sulle tue stesse paure. A poco a poco inizierai a capire che il destino è sempre più a tuo favore, quindi non aver paura di essere, a volte, un po’ più audace del solito. Sarà un giorno fortunato.

Gemelli

In questi momenti devi agire con abilità e astuzia perché stanno cercando di tradirti o attaccarti alle spalle. Tuttavia, nessuno meglio di te può agire in modo intelligente e con la mentalità di un detective. Presto scoprirai da dove vengono gli attacchi e i problemi e trionferai su coloro che volevano abbatterti.

Cancro

Abbi fiducia in te stesso, vali più di quanto pensi e le persone ti amano più di quanto pensi. In realtà il peggior nemico di solito sei tu stesso. Ma sei in un ottimo momento planetario e oggi le esperienze e gli eventi ti aiuteranno ad essere consapevole che il mondo e le persone sono davvero con te e non contro di te.