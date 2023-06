Oroscopo Paolo Fox domani 21 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi vi aspetta una giornata di grande entusiasmo e ottimismo. È vero che le cose andranno abbastanza bene per te al lavoro e anche in altri ambiti della vita, ma la cosa più importante è che oggi avrai una di quelle giornate in cui ti sembra di vedere tutto chiaro e armonioso. Molto presto riceverai una grande gioia che non ti aspettavi.

Capricorno

Stai vivendo un buon momento in campo lavorativo e finanziario, oppure hai semplicemente la sensazione di poter raccogliere ciò che stai seminando, ascendere gradualmente verso quel successo o riconoscimento che un giorno ti prefiggi di raggiungere e che in molti momenti dà senso al tuo vita. Oggi avrai una giornata fruttuosa.

Acquario

Hai davvero grandi valori e molto da dare al mondo, ma se vuoi essere molto migliore, devi correggere quel lato purista o radicale che nascondi dietro il tuo aspetto diplomatico. A volte è molto difficile per te essere consapevole che hai a che fare con esseri umani, non con angeli, tutti hanno torto e anche tu.

Pesci

Oggi avrai una giornata favorevole al lavoro, negli affari e in altre questioni materiali. Quando lo vuoi davvero e ne hai anche bisogno, puoi essere con i piedi per terra come o più di chiunque altro. Ma anche oggi avrai anche intuito e ispirazione molto svegli, e saranno di grande aiuto per il tuo successo.