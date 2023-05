Oroscopo Paolo Fox domani 21 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Da oggi Marte, pianeta dominante del vostro segno, transiterà in modo molto più favorevole e vi darà la forza necessaria per superare le difficoltà e realizzare i vostri progetti, sia lavorativi, materiali che personali, anche se in questa occasione tutto sarà essere attraverso la lotta e il rischio, non per fortuna.

Toro

Avrai una grande tendenza a correre rischi e comportarti in modo molto più avventuroso del solito proprio in un momento in cui non ti si addice e ci sono buone probabilità che le cose non vadano come ti aspetti. I pianeti formano molte tensioni e ora dovresti essere più prudente.

Gemelli

Oggi avrai un’attività enorme ma soprattutto mentale, comprese tutte le sue sfaccettature, da quella più intellettuale o razionale a quelle molto diverse come la creatività o la fantasia. La famosa instabilità che ti caratterizza oggi si concentrerà soprattutto sulla sfera mentale. Avrai la tendenza a disperderti.

Cancro

In questi giorni i pianeti formano molte tensioni e nel tuo caso devi stare attento alle emozioni e ai sentimenti, che potrebbero essere innescati o indirizzati male, e questo è un rischio che avrai soprattutto oggi, specialmente nella sfera della famiglia o relazione con il tuo partner. Pericolo di emozioni negative.