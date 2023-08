Oroscopo Paolo Fox domani 22 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Passa dalla piccola crisi che hai attraversato in coppia. Il rapporto sta migliorando a poco a poco e torni a mettere l’accento sulle cose che ti uniscono. Devi essere al fianco della persona che ami, perché ora ha bisogno di te più che mai. Fai in modo che il lavoro non rubi troppe ore, riposa di più. Sii paziente quando riveli i tuoi piani agli altri, devi aspettare il momento giusto se non vuoi che qualcuno si appropria indebitamente delle tue idee.

Il lavoro diventa troppo difficile da fare senza un aiuto adeguato. Potrebbe essere necessario assumere qualcuno in breve tempo. Non fermarti, è conveniente per te continuare a muoverti in tutte le sfaccettature della tua vita. Ora è il momento di muoverti verso gli obiettivi che hai sempre perseguito. Le tue ambizioni crescono ogni giorno e questo può portarti troppo lontano dalle persone che ami. Non si tratta di rinunciare a qualcosa, ma di sfruttarlo al meglio.

Bilancia

Devi affermare la tua posizione davanti a una persona che disprezza le tue opinioni senza averle ascoltate a malapena. Non lasciarti intimidire, hai ragione. Prova a fare un po’ più di esercizio fisico, se possibile, meglio al mattino. Al lavoro, una persona che non ti piace ti farà un favore e ti lascerà fuori posto. Ti farebbe comodo farti consigliare quando fai i tuoi investimenti, finora non ne hai sempre tenuto conto e potresti perdere soldi.

Scorpione

Vai allo studio del medico il prima possibile, il leggero disagio che soffri ora può peggiorare in seguito e diventare un problema serio. Sei puntuale. Ascolta i consigli delle persone che ammiri, ma non prenderli troppo alla lettera. Faresti meglio ad adattarli alle tue situazioni personali. Nessuna precauzione è troppo piccola quando si tratta di guidare. Non fidarti di te stesso, potresti avere problemi a causa degli altri che eviterai con un po’ di attenzione.