Oroscopo Paolo Fox domani 22 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Tutto ciò che accade nel corso di questa giornata di oggi, così come tutto ciò che ti passa per la testa troverà un equilibrio perfetto e molto soddisfacente. Ariete, sarai sempre in sintonia con i commenti che ti verranno fatti e aderirai pienamente a tutte le questioni che potrebbero esserti proposte. In breve, sentirai di essere in perfetta armonia e di avere una serenità totale. La felicità ti aspetta, ma non smettere di essere vigile in ogni momento.

Toro

Oggi sarai fortunato perché tutto ciò che tocchi si trasformerà in oro. Infine, questa è un’immagine, quindi dovresti essere attento e ragionevole. Tuttavia, Toro, non esitare a condividere con la tua famiglia e i tuoi amici gli effetti benefici di questa giornata. Dovresti diventare una vera locomotiva e organizzare uscite, andare a vedere uno spettacolo, avere qualche distrazione… perché nessuna nuvola verrà a oscurare il tuo buon umore.

Gemelli

La tua vita inconscia può rivelarsi un po ‘travolgente in questi giorni. Può succedere e ti sentirai sopraffatto da emozioni o sogni che sembrano torbidi e inquietanti. Gemelli, se ti senti troppo destabilizzato, dovresti provare a parlare con una o due persone che sai che si preoccupano per te. Senza dubbio, questo sarebbe il modo migliore per vedere le cose più chiaramente e minimizzare le zone d’ombra della tua vita interiore.

Cancro

Oggi è un giorno ideale che ti viene offerto, in modo che tu possa finalmente mettere i tuoi sentimenti nel posto che meritano. In ogni caso, il Cancro, a cui sei legato ai tuoi genitori e amici. Troppo spesso, le questioni professionali e lo scorrere della vita quotidiana ti impediscono di liberare quella parte essenziale del tuo carattere. Quindi dovresti cercare di prenderti il tempo per vivere momenti teneri e toccanti e far fiorire tutto l’affetto che sai come dare e ricevere.

Leone

Se mantieni una relazione equivoca, è più che probabile che oggi la temperatura aumenterà molto. L’altra persona potrebbe voler inchiodare le cose un po ‘più del solito. Leone, questo può spaventarti perché non sei sicuro di voler andare così lontano. Se è così, cerca di non fare troppi piani per il futuro. Non dovresti ascoltare la tua paura e riluttanza. Non forzare nulla. Cerca di ascoltare il tuo cuore e tutto andrà bene.

Vergine

Finalmente, dopo molte vicissitudini e incomprensioni, sembra davvero che la tua situazione personale stia migliorando e la calma stia gradualmente tornando alla tua relazione. Le nuvole si dissipano e inizi a renderti conto che il bel tempo e la pace stanno arrivando nel tuo cielo astrale. Vergine, dovresti approfittare di questi momenti e mostrare iniziativa, uscire e divertirti. In questo modo ristabilirai una relazione duratura e ricca.

Bilancia

Molto probabilmente, l’amore sarà proprio dietro l’angolo oggi. O in questo momento stai vivendo una relazione totalmente stimolante e gratificante, o c’è una persona che non ti lascia indifferente. In entrambi i casi, Bilancia, le opportunità saranno dalla tua parte. Hai fatto grandi passi avanti con il tuo partner o ti troverai presto tra le braccia di quel qualcuno che occupa i tuoi pensieri. Dovresti assaporare questi momenti preziosi al massimo. Sai già che sono il sale della vita.

Scorpione

In questo giorno sarai molto emozionato. Se hai un’intensa discussione con il tuo partner sui tuoi sentimenti, potresti persino piangere. Non preoccuparti, Scorpione, questa è pura felicità. Avete attraversato un periodo di adattamento e vi sentite particolarmente bene l’uno con l’altro. Quindi non nascondere le tue emozioni. Qualsiasi relazione sentimentale o amichevole che prende una piega come questa può solo crescere.

Sagittario

Oggi, alcune circostanze particolari potrebbero cambiare il corso del tuo orientamento professionale. Sagittario, il fatto che una persona condivida con te la sua esperienza con le nuove tecnologie ti darà l’apertura mentale che stavi aspettando. Lavorare da casa potrebbe interessarti perché non hai più bisogno di uscire di casa per andare in ufficio. Tuttavia, dovresti parlare con il tuo partner della necessaria riorganizzazione del tuo spazio.

Capricorno

Sei più del tipo di persona che controlla le tue emozioni. Ma non resisterai a versare qualche lacrima di felicità quando sentirai la grande notizia che tua sorella, dopo molte operazioni, è finalmente incinta, o che il tuo partner ti chiede ufficialmente di andare a vivere con lei / lui sulla sua isola paradisiaca. A meno che il tuo capo non chiami a casa tua per offrirti una promozione. Quindi, Capricorno, hai una grande giornata davanti a te.

Acquario

Durante il giorno potresti incontrare persone affascinanti. Questa potrebbe essere una grande opportunità per scoprire campi che non conosci ancora o che vorresti conoscere meglio. L’Acquario, una pratica di rilassamento, un’arte asiatica o un insegnamento spirituale potrebbero cambiare il tuo modo di vivere. Vorrai scambiare le tue idee, le tue esperienze e approfondire le tue conoscenze attraverso letture o discussioni con i tuoi nuovi amici.

Pesci

Oggi parteciperai ad un lieto evento. Potrebbe essere un matrimonio, un battesimo o un’altra cerimonia religiosa. Pesci, ti sentirai molto felice e avrai reali difficoltà a controllare le tue emozioni. Tu che odi le grandi dimostrazioni di affetto non puoi fare a meno di piangere sulla spalla di tua madre. Fai qualche passo se non vuoi che nessuno noti che hai gli occhi rossi.