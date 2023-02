Oroscopo Paolo Fox domani 22 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio Leone

Il mal di testa sarà uno dei tuoi incubi oggi. Puoi evitarli se metti da parte le tue preoccupazioni principali per un giorno e trascorri un po’ di tempo camminando. Se hai chiesto un parere a qualcuno e non sei d’accordo con le valutazioni che ti hanno dato, fai un secondo consulto, ma non fidarti troppo dei tuoi stessi criteri, potresti fallire. Un malinteso su una delle tue recenti esibizioni creerà disagio nel tuo partner. Cerca di chiarire tutto il più rapidamente possibile senza lasciare dubbi.

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio Vergine

Se hai qualcosa per cui ringraziare un amico, non tardare a farlo. Lo aspetta, perché ha bisogno di sentire il tuo affetto, quindi non tardare. Con un dettaglio o poche parole giuste basteranno. Anche se non lo fai consapevolmente, oggi ti sentirai predisposto a contraddire chiunque ti si avvicini. Cerca di trattenerti, perché potresti trovare la tua corrispondenza. Potresti dover cedere un po’ per convincere la persona che ami a venire da te. Se mantieni le richieste troppo severe, la relazione potrebbe non prosperare mai.

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio Bilancia

Il livello di responsabilità che ti piovono addosso continua ad aumentare e la tua capacità di assimilarle comincia a diminuire. Prova a scaricare lavori su altri. Attenzione, perché non tutte le tue idee sono grandiose e insistere per svilupparle sopra ogni altra cosa può portare a una piccola crisi economica. Fare studi di fattibilità. Il denaro e l’amicizia saranno oggi valori antagonisti. Cerca di non stare insieme e non chiedere soldi a un amico, ma non prestarli neanche. La relazione può andare male.

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio Scorpione

Se non migliori le tue abitudini alimentari il prima possibile e con le buone, arriverà un giorno in cui dovrai farlo di nascosto e dall’oggi al domani. Modera il consumo di dolci. La curiosità sarà la tua alidada oggi. La ricerca in Internet, ad esempio, ti aprirà porte sconosciute fino ad ora che riempiranno parte del tuo vuoto interiore. Siiprudente. Se non sai dove trovare il tempo da dedicare ai tuoi cari, considera una vacanza o lascia qualche progetto per dopo. Devi ridistribuire il tuo tempo.