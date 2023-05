Oroscopo Paolo Fox domani 22 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Se cercate persone che possano aiutarvi a divertirvi, fatelo tra quelli del vostro stesso segno. Se vuoi obiettivi più intellettuali, vai da un caro amico. Non preoccuparti troppo dei problemi che dovrai affrontare nei prossimi giorni, perché alla fine le cose saranno più facili del previsto a priori. Notizie importanti riguardanti questioni di ordine legale o istituzionale vi riportano a stati di tranquillità di cui non godevate da tempo.

Capricorno

Una volta risolte le vostre sfide economiche, è il momento di affrontare i problemi sentimentali che avevate momentaneamente accantonato. Il percorso che hai intrapreso non è, per il momento, del tutto chiaro. Non preoccuparti, una volta superati i difficili passaggi iniziali, le cose miglioreranno sensibilmente. Non perdete la speranza di recuperare l’amicizia di una persona che si è allontanata da voi per importanti motivi di lavoro. In futuro, le vostre strade si incontreranno di nuovo.

Acquario

La dieta che ti sei imposto è benefica per il tuo organismo, ma non sarà definitiva se non la abbini a un po’ di esercizio quotidiano moderato. Non riesci a trovare l’ispirazione di cui hai bisogno nella tua sfaccettatura creativa e questo ti avvicina alla disperazione. A casa sei irascibile, tieni presente che gli altri non sono da biasimare. A volte dobbiamo essere disposti a fare sacrifici per aiutare le persone che amiamo. Fai attenzione ai cibi forti e alle bevande con troppo alcol.

Pesci

Trascorrerai una giornata difficile nelle prime ore del giorno, ma più rilassata nel pomeriggio. Ci saranno opportunità di divertimento se lasci tutto il tuo lavoro chiuso. Se non vuoi commettere i soliti errori, dovrai modificare gli itinerari che scegli. Se continui sulla stessa strada, non sarai in grado di sbarazzarti dei disastri. La relazione con il tuo partner segnerà il futuro della giornata, con punti di disaccordo che dovresti risolvere. Sono questioni domestiche, ma non dovresti minimizzarle.