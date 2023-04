Oroscopo Paolo Fox domani 24 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete oggi

Potresti sentirti un po ‘sconcertato dai tuoi sentimenti, sia che tu sia in una relazione impegnata o in cerca di amore. Il futuro della loro attuale connessione è discutibile. Non criticare in alcun modo le tue emozioni o il tuo stato psicologico. Parla con un amico e sii aperto e onesto sui tuoi sentimenti come primo passo. Lascia che ti aiutino a organizzare i tuoi pensieri.

Toro

Pensa agli obblighi che hai ora nella tua relazione romantica. Ci sono segni che suggeriscono che il tuo partner non è felice di qualcosa e potrebbe farti sapere oggi. Anche se devi fare concessioni su altri fronti, mantieni la parola e non lasciare il discorso per domani. Prima che sia troppo tardi per salvare la connessione, correggi la divisione.

Gemelli

La tua attuale connessione romantica potrebbe essere rafforzata da un flashback. Oggi, potresti trovarti a riflettere malinconicamente sul passato. Tornare ai tempi precedenti può aiutarti a trovare buoni ricordi e affetto per il tuo partner. C’è la possibilità che ricorderai i dettagli che sono utili. Forse trovi una soluzione a un problema attuale.

Cancro

Il momento di investire nella tua relazione è adesso. Anche se voi due sembrate essere felici l’uno con l’altro, potreste non essere stati in grado di dedicare molto tempo alla vostra relazione ultimamente a causa di una varietà di fattori. Il tuo partner potrebbe sentirsi non amato se lo ignori. Aiuterà a riparare eventuali sentimenti feriti che potrebbero essersi verificati se ti prendi il tempo di essere onesto con il tuo partner su come ti senti.

Leone

Rimetti in moto la tua relazione attuale con nuova vitalità. Oggi potrebbe essere un giorno meraviglioso per lavorare sulla tua tendenza a tenere molte cose per te a volte. Trova il tempo per la persona che stai vedendo come una priorità nella tua vita per conoscerla. Includi il tempo per attività che possono migliorare la tua felicità. Goditi la reciproca compagnia e goditi una meravigliosa conversazione.

Vergine

Vi sentirete entrambi più felici se vi prenderete il tempo di parlare con il vostro partner oggi. Entrambi vi sentirete come se stessimo riflettendo intensamente e cercando l’approvazione del vostro partner. Scopri di più sul tuo partner di tua iniziativa. Se cogli l’occasione per avere una conversazione onesta con il tuo coniuge, sarai molto più vicino a lui a lungo termine.

Bilancia

Passare il tempo a sognare qualcuno che non esiste è una perdita di tempo. Non lasciare che piccoli inconvenienti ti distraggano dalle cose affascinanti che accadono intorno a te. Non sarai in grado di sfuggire ai tuoi sentimenti d’amore indefinitamente, non importa quanto duramente ci provi. Scoprirai cosa stai cercando se sei disposto a pensare a una varietà di opzioni.

Scorpione

Essere separati dal tuo partner per un po ‘potrebbe causare ansia in questo momento. Probabilmente ti senti preoccupato per molte cose a causa del viaggio di lavoro fuori città del tuo partner. Torneranno a breve, quindi non preoccuparti troppo di loro. Non essere autoritario; Concedi al tuo partner lo spazio per rientrare in scena quando è il momento giusto e porta con sé nuova energia.

Sagittario

Devi essere molto sicuro che questa sia la decisione giusta per te perché sembra che la tua relazione sia attualmente in una situazione complicata. Potrebbero convincerti a rischiare, ma alla fine spetta a te decidere se la possibilità di fallimento vale la ricompensa. Pensa se senti una forte connessione con questa persona e se è quella con cui puoi vederti passare il resto della tua vita.

Capricorno

Poiché tutti i tuoi precedenti sforzi per migliorare la tua connessione hanno dato i loro frutti, oggi ti sentirai come se stessi volando in aria. Il tuo partner potrebbe andare fuori strada con affascinanti dimostrazioni di affetto che rafforzerebbero la tua relazione. Devi ricambiare se vuoi che il tuo rapporto con loro cresca. Si sentiranno amati e desiderati come risultato di questo.

Acquario

Se hai un appuntamento oggi, non aspettarti di avere il momento più emozionante della tua vita. Argomenti comuni come l’occupazione e i doveri familiari possono predominare nella conversazione. Evitare i problemi può solo indebolire la tua connessione, quindi è importante risolverli. Considera il tuo futuro come coppia e come potresti utilizzare al meglio il tempo che ti rimane l’uno per l’altro.

Pesci

La tua vita sembra essere in completo disordine in questo momento. Sia la mia vita personale che quella professionale sembrano essere in rovina. Il tuo partner ha cercato di aiutarti a capire le cose, ma forse hai evitato il loro supporto. Oggi, potresti dover cedere ai tuoi cari. In questo momento, è fondamentale mettere da parte il lavoro e trascorrere del tempo con i propri cari.