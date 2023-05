Oroscopo Paolo Fox domani 24 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Il fatto che un giorno tu sia fortunato e le cose vadano secondo i tuoi desideri non significa che tu non abbia, allo stesso tempo, lotte, tensioni e ostacoli importanti da superare sul lavoro e nelle faccende mondane, come accadrà proprio oggi . Affronterai situazioni difficili o potrebbe anche essere che le cerchi tu stesso.

Toro

La magnifica influenza di Giove, che è già in transito nel tuo segno, ti incoraggerà a poter ora fare o vivere cose che fino ad ora ti erano impossibili, o per le quali hai lottato a lungo senza raccogliere, fino ad ora, i frutti. Giove ti porterà quel successo o quel riconoscimento che meriti.

Gemelli

Il passaggio del Sole attraverso il tuo segno ti porterà un risalto o uno splendore maggiore del solito, quindi da adesso fino al 21 o 22 giugno, è il momento ideale per iniziare molti dei progetti e delle iniziative che hai in mente, avrai la fortuna dalla tua parte e potresti ricevere un aiuto che non ti aspettavi.

Cancro

Sei in un buon momento, anche se ciò non impedisce l’instabilità e gli alti e bassi emotivi che ti accompagnano sempre. Ma l’influsso favorevole dei pianeti, e soprattutto di Venere, che ora si trova in Cancro, vi porterà fortuna nel lavoro e nelle questioni materiali, ma anche in campo personale.