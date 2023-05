Oroscopo Paolo Fox domani 24 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Tutto indica che ti aspetta una giornata abbastanza buona non appena metti qualcosa da parte tua, ben disposta e proficua dal punto di vista lavorativo e in materia finanziaria, ma soprattutto molto buona per avviare un’impresa o partire per un viaggio di lavoro. lavoro. E se il frutto di questo non lo raccogli oggi lo farai dopo.

Vergine

Tutto ciò che vale costa molta fatica e sacrificio, è una cosa che hai ben chiaro, quasi lo portassi nei tuoi geni. E proprio oggi, nel vostro lavoro e nelle vostre faccende mondane, incontrerete queste due situazioni, da una parte sarà una giornata di grandi ed estenuanti fatiche che potrebbero portare a grandi successi.

Bilancia

Sarà una giornata di grande attività e iniziativa, ma anche di grandi difficoltà e problemi difficili che dovrai risolvere in breve tempo. In realtà non sarà una brutta giornata, ma sarà lontana da quell’armonia, concordia e tranquillità di cui hai sempre bisogno per stare bene e dare il massimo. Tensione nervosa.

Scorpione

Questo sarà un giorno favorevole per te perché riceverai delle ottime notizie, qualche aiuto prezioso o potrai realizzare qualcosa per cui lavori da molto tempo. Il destino ha in serbo per te una gioia importante che potrebbe capitare oggi o questa settimana. Il riposo arriva dopo molta tensione.