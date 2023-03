Oroscopo Paolo Fox domani 24 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi vuoi arrivare al nocciolo della questione. Vuoi parlare solo di cose che contano per te. Ti annoierai con discorsi superficiali sul tempo. La tua giornata sarà occupata da scambi con il mondo esterno e ti porterà fortuna. Le relazioni che attiri saranno di natura passionale. Se sei single, un appuntamento potrebbe spingerti al limite… Calore e voluttà sono in gioco per tutti i nati sotto il segno dell’Ariete.

Toro

Oggi hai un forte attaccamento alle cose che possiedi, quindi potresti volerli tenere stretti e non prestarli a nessuno. Alcuni ostacoli nella comunicazione possono anche influenzare te. Non contare su nessuno se non su te stesso. Anche se tendi a pensare troppo alle cose, starai bene se avrai un po ‘d’aria fresca, sia letteralmente che figurativamente. Toro, le circostanze richiedono di uscire dal tuo guscio e avere il coraggio di cercare nuovi incontri.

Gemelli

Oggi hai un forte bisogno di appartenere e relazionarti con i tuoi amici e le persone care. Ecco perché sarai sensibile ai sentimenti e agli stati d’animo delle persone intorno a te. Tra i lati positivi, la tua fortuna è un po ‘migliore, il che significa che le cose tenderanno ad andare per la tua strada. Cavalcherai in alto. Gemelli, cogli l’occasione per parlare di te. Avrai la necessaria fiducia in te stesso e ti porterà risultati.

Cancro

Se stai cercando la tua altra metà, potresti trovarla presto. La luna ti darà uno specchio dove vedrai il tuo doppio. Sarà un vero incontro, una vera storia d’amore. Entrambi avrete così tanto da dirvi che nessuno sa chi avrà l’ultima parola. Aggrapparsi al passato significa mettere in attesa i tuoi piani. Ordina le cose e porta tutto alla luce. Forse, comunicherai alcuni sentimenti interiori profondi a un’altra persona. Cancro, resta concentrato sui tuoi obiettivi.

Leone

Oggi sarà importante per te mantenere il contatto emotivo con i tuoi amici perché ti senti più protettivo e solidale con qualcuno. La tua disposizione allegra ti permetterà di superare facilmente piccole preoccupazioni che, comunque, sono tutt’altro che insormontabili. Quando si tratta di seduzione, sei dell’umore giusto per affascinare l’intero pianeta. Attirerai l’attenzione di alcuni, che dovrebbe farti piacere e aumentare il tuo morale, e anche alcuni Leo potrebbero godersi un’avventura molto soddisfacente.

Vergine

La tua intuizione ti sta portando nella giusta direzione. Se lavori con un gruppo, sarai più sensibile e ricettivo al loro umore. Evita iniziative dubbie e incerte. Non distogliere lo sguardo dalla palla. Cedete al vostro bisogno di tenerezza e non trattenete i vostri impulsi di amore e sensualità. Vergine, il tuo partner sarà aperto e disponibile. Il tuo bisogno di rannicchiarti è stato insoddisfatto per così tanto tempo che non sai nemmeno come sei arrivato a questo punto.

Bilancia

Oggi senti un forte bisogno di uscire dalla tua routine quotidiana e andare da qualche parte a fare qualcosa di diverso e stimolante. Naturalmente, c’è più di un modo per fuggire. Puoi fuggire attraverso libri, film o conversazioni con qualcuno. Bilancia, cambiamenti complessi stanno arrivando con il tuo partner. La tua vita amorosa eccelle, che tu sia solo o meno. Avrai l’opportunità di cambiare molte cose.

Scorpione

I tuoi dubbi stanno scomparendo e questo ti dà una spinta e un incoraggiamento. Oggi, le persone invidieranno il tuo approccio dinamico. Ti senti molto più a tuo agio con te stesso e dipende tutto da te, nel tuo approccio sano al tuo stile di vita. Avrai l’opportunità di chiarire un malinteso con il tuo partner. Per quegli Scorpioni senza fantasia, l’amicizia si distingue. Riceverai alcuni suggerimenti che ti saranno utili nella tua futura vita amorosa.

Sagittario

Il buon umore sarà ovunque e saprai mostrare sensibilità verso chi ti circonda. Restituiranno il favore. Questo sarà un giorno molto emozionante per alcuni Sagittario dopo essere tornati inaspettatamente da qualcuno dopo un lungo periodo di separazione… O forse è l’inizio di una nuova apertura nella relazione con il tuo partner. Oggi sarà anche un giorno in cui la tua popolarità aumenterà. Gli amici saranno importanti per te.

Capricorno

Potrebbe essere necessario aiutare qualcuno o fare un favore a qualcuno. Non stai giocando al gioco di un martire. Accettalo e fai quello che puoi. Oggi sarete tentati di correre dei rischi. La fortuna ti aspetta, ma molto in questo contesto. È tempo di pensare al tuo progresso personale e guardare al futuro con determinazione. Capricorno, non lasciare che il tuo avversario guadagni terreno o potresti essere costretto a cambiare pericolosamente strategia a metà partita.

Acquario

Oggi sarà difficile per te nascondere i tuoi sentimenti agli altri. Devi essere te stesso ora e sentire chi sei veramente. Alcuni Acquario indossano il cuore nella manica, motivo per cui il romanticismo avrà una maggiore profondità emotiva. Farai contatti interessanti che ti apriranno le porte. Sono in vista amicizie fiorenti molto positive. Come compensazione, il tuo cervello effervescente richiede momenti di relax. Non ci sono nuvole in vista, quindi sfrutta al massimo il presente.

Pesci

Questo è un buon momento per stare da soli e osservare i tuoi atteggiamenti, sentimenti e orientamento emotivo verso il mondo che ti circonda. Guarda le tue abitudini e come ti controllano. Non esitare a chiedere aiuto per superare le tue preoccupazioni e problemi il più rapidamente possibile. Pesci, stai facendo la cosa giusta tornando al passato per fare il punto delle cose. Ma non perdere tempo con inutili sensi di colpa.