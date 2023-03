Oroscopo Paolo Fox domani 24 marzo 2023: incredibili astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 24 marzo Leone

Eventi importanti all’interno della famiglia, celebrazioni inaspettate che possono cambiare rotta o piani familiari in meglio. Questa settimana attenzione a tutti i dettagli che coinvolgono il tuo lavoro al lavoro, non farti mancare nulla, fai attenzione alle scartoffie, alle firme, ma soprattutto fai attenzione a chi delegherai alcune responsabilità affinché non ti facciano fare brutta figura. Questa giornata è perfetta per apportare cambiamenti all’interno della casa, spostare mobili, rinnovarne altri, pulizie profonde, tutto questo farà sì che l’energia inizi a muoversi in modo diverso per sentirsi a proprio agio, a proprio agio, nei propri spazi. In salute non trascurare la vista, forse è il momento di indossare occhiali o più ingrandimento in quello che hai già.

Oroscopo Paolo Fox 24 marzo Vergine

Fai attenzione ai dettagli, che ci crediate o no questa settimana il vostro senso di perfezione sarà molto disperso e può sfuggire di mano, vista, mente dettagli importanti nel vostro lavoro e nella vostra famiglia, quindi attenzione e concentrazione anche se vi costa il doppio dello sforzo. In amore è una settimana perfetta per riprendere il romanticismo e i dettagli, hai avuto molta dimenticanza per quanto riguarda la tua relazione e non puoi continuare in quella modalità o perderai tutto ciò che hai guadagnato, la coppia può stufarsi. La salute sembra perfetta in questo giorno, recuperi la vitalità e l’energia perse dallo stress dei giorni o delle settimane passate.

Oroscopo Paolo Fox 24 marzo Bilancia

Attenzione alle tempeste in un bicchiere d’acqua, non fare un piccolo fraintendimento o criticare un vero caos, dai ad ogni cosa la sua vera importanza e così la tua settimana sarà tranquilla e calma, ma se insisti a continuare nel dramma questo giorno può portarti molto stress e litigi con persone della tua famiglia o del tuo lavoro. Questi giorni sono importanti prenditi cura della tua economia, non puoi continuare a spendere di più o in cose che non ti servono, se non ripari a quelle spese inutili puoi avere un brutto momento il resto del mese. In salute, prenditi cura delle tue ginocchia, potrebbero prendere il loro pedaggio sulla cattiva cura del passato.

Oroscopo Paolo Fox 24 marzo Scorpione

Prenditi cura delle tue parole, è tempo di esprimerti di nuovo con diplomazia, con tatto, non puoi continuare nel rapimento totale delle situazioni, è tempo di lavorare sul controllo delle tue azioni o puoi generare frustrazione e rabbia intorno a te. Questa settimana alcuni viaggi possono avere ritardi, non negare e pensare che per qualcosa hanno subito ritardi, forse qualcosa ti sta passando accanto per quel movimento e la vita ti sta dando l’opportunità di vederlo e ripararlo, può essere da un guasto in macchina, una prenotazione sbagliata, una data che non corrisponde, attenzione ai dettagli.